Emma Marrone ospite a Sanremo 2020: è ufficiale

Emma Marrone sarà ospite a Sanremo 2020: la notizia adesso è ufficiale e la RAI conferma che la cantante salentina sarà al Festival per una una performance musicale, sia come protagonista dell'ultimo film di Gabriele Muccino, che sarà presentato all'Ariston.

Come annunciato in conferenza stampa da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, Emma Marrone sarà, in duplice veste, ospite della serata di apertura del Festival della Canzone Italiana, martedì 4 febbraio. - si legge nel comunicato RAI - Vincitrice del Festival di Sanremo 2012 con il brano Non è l'inferno, co-conduttrice nell'edizione del Festival di Sanremo 2015 al fianco di Carlo Conti, Emma nel suo decimo anno di carriera, torna a calcare il palco del Teatro Ariston per la prima volta come ospite. Oltre a presentarsi insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui interpreta il ruolo di Anna, Emma per l'occasione, nell'anno del suo decennale, si esibirà sul palco del Teatro Ariston portando dal vivo un brano estratto dal suo ultimo album Fortuna e un meedley dei suoi più grandi successi.

La notizia è stata confermata con entusiasmo dalla stessa Emma Marrone sul suo profilo Instagram: "Sono salita su quel palco meraviglioso in tante forme diverse ed è sempre stato bellissimo. È davvero un grande orgoglio ritornare a Sanremo per la 70ª edizione da ospite! Grazie a tutti e ci vediamo Martedì!"