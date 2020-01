Emma Marrone attaccata dagli hater, Gabriele Muccino li fa tacere con una risposta tagliente

Emma Marrone dalle critiche degli hater che non sembrano aver apprezzato la sua presenza nel cast del film Gli anni più belli, in arrivo nelle sale italiane il 13 febbraio.

Il regista aveva pubblicato su Instagram una foto tratta dal suo nuovo lungometraggio, spiegando perché aveva scelto la star della musica per uno dei ruoli principali. Gabriele Muccino aveva sottolineato: "Ho voluto Emma Marrone per il mio film perché il suo viso mi ha inizialmente attratto molto. Lo trovavo estremamente cinematografico. Poi, una volta che ci siamo incontrati, le ho chiesto se avrebbe voluto provare a fare un film come attrice. Ma le ho anche detto che non avrei potuto prenderla al buio, senza un provino che mi confermasse il suo talento. Lei ha risposto: sì, faccio tutto. Provino fatto, il talento di Emma è stato evidente dalla prima lettura. Sul set Emma si è trasformata nei panni di Anna interpretandola alla meraviglia. Ed è stata una bellissima gioia lavorare insieme".

Molti dei follower del filmmaker hanno però criticato le sue parole e una persona ha espresso pubblicamente la propria disapprovazione scrivendo: "Comunque abbiamo una marea di attrici Muccino glielo volevo ricordare eh". Gabriele Muccino non ha quindi esitato a replicare in modo sarcastico: "Grazie per avermelo ricordato. Sa è il primo film che faccio..."

Gli anni più belli è la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l'intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l'Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti.

Il titolo riprende il brano inedito di Claudio Baglioni e la colonna sonora del film è di Nicola Piovani.

Il cast è composto da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff, Emma Marrone, Alma Noce, Francesco Centorame, Andrea Pittorino, Matteo De Buono, Francesco Acquaroli, Mariano Rigillo, Paola Sotgiu, Fabrizio Nardi