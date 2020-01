Eminem rende omaggio ad Alfred Hitchcock con l'album "Music to be Murdered By"

Eminem ha voluto rendere omaggio ad Alfred Hitchcock con il suo nuovo album Music to be Murdered By, messo in vendita nella giornata di ieri a sorpresa e con più di un punto in contatto con l'esperienza musicale del regista.

Il maestro del cinema, nel 1985, aveva infatti inciso un album che conteneva brani come I'll Never Smile Again e I Don't Stand a Ghost of a Chance With You.

La cover del nuovo album di Eminem ricrea alla perfezione quella realizzata per il progetto di Alfred Hitchcock e la foto utilizzata lo ritrae con la testa tra un'ascia e una pistola. Alcuni negozi, tuttavia, hanno messo in vendita l'album Music to Be Murdered By con una copertina alternativa in cui appare solo una pala e non le due armi.

Il rapper ha poi inserito alcune parti in cui si sente la voce di Hitchcock nei brani Alfred e Alfred (Outro).

L'album si conclude inoltre con il filmmaker che dichiara: "Se non siete stati assassinati, posso solo dire buona fortuna per la prossima volta. Se lo siete stati, buona notte, ovunque voi siate".