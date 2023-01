8 Mile: 50 Cent sta lavorando con Eminem a uno show televisivo ispirato al film

50 Cent ha rivelato di aver intenzione di trasformare 8 Mile, il celebre film semi-autografico della vita di Eminem, in uno show televisivo: durante la sua apparizione di venerdì sul canale YouTube di BigBoyTV, il rapper ha annunciato che il programma ispirato alla pellicola del 2002 è "in movimento".

"Porterò il suo 8 Mile in televisione", ha rivelato la star, aggiungendo che Eminem è stato coinvolto al fine di aiutare con la produzione dello show. "Sarà grande. Ci sto lavorando. Penso che sia importante per la sua eredità perché è fondamentale che i più giovani capiscano".

Secondo il rapper, il progetto fornirà un "retroscena" al film e mostrerà la giovinezza di Eminem. 50, inoltre, ha espresso il desiderio che lo show possa mostrare la storia di Eminem ad un nuovo pubblico che potrebbe non essere molto familiare con le sue vicissitudini.

La storia del film è stata rivisitata l'ultima volta nel 2020 quando Eminem, che ha vinto la migliore canzone originale agli Academy Awards del 2003 per "Lose Yourself", canzone tratta dalla colonna sonora del film, è apparso agli Academy Awards per eseguire quello che ormai è diventato un vero e proprio inno per un'intera generazione.