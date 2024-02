Eminem sarà il co-produttore del documentario Stans, sui fan dell'artista

Eminem sarà il co-produttore di Stans, un nuovo documentario sui superfan del rapper americano che sarà distribuito da Paramount/MTV.

L'arrivo sugli schermi è previsto entro la fine dell'anno ed è stato realizzato grazie alla collaborazione con DIGA Studios e Hill District Media.

I dettagli del progetto

Steven Leckart (Challenger: The Final Flight) è il regista di Stans che, secondo quanto riporta la sinossi ufficiale, sarà un viaggio nel mondo dei "superfandom", raccontato attraverso la prospettiva di uno degli artisti più iconici e longevi al mondo, Eminem, e dei fan che lo venerano.

Paul Rosenberg, il manager dell'artista, e Stuart Parr di Shady Films hanno dichiarato: "Stans sarà l'opportunità per girare la telecamera e chiedere al pubblico cosa vuol dire essere fan e, in alcuni casi, fanatici. Questo è uno studio sul rapporto tra la fanbase e l'artista attraverso l'obiettivo di una delle canzoni più affascinanti di Eminem e di uno degli intrattenitori più importanti al mondo".

Eminem, nel 2000, aveva infatti realizzato la canzone Stan in cui parlava anche del lato oscuro dei fan.

Tony DiSanto, CEO di DIGA, ha aggiunto: "Io e Paul Rosenberg ci conosciamo fin dai tempi in cui lavoravo per TRL su MTV, uno show che era guidato dal potere del fandom, facendo incontrare gli artisti e i fan. Quando mi ha detto dell'idea per questo film sembrava quindi che il cerchio si stesse per chiudere. Stans esplorerà il complesso rapporto tra la fama e i super fandom, raccontato attraverso uno degli artisti più iconici al mondo, Eminem, la sua musica, e, specialmente, i suoi fan più estremi".