Grand Theft Auto poteva diventare un film con star Eminem

In un recente podcast è stato svelato che il videogioco Grand Theft Auto stava per diventare un film con protagonista Eminem.

Il videogioco Grand Theft Auto stava per diventare un film e il protagonista poteva essere Eminem.

La rivelazione è emersa durante un podcast della BBC in cui si è ripercorsa la storia del popolare franchise, svelando anche i progetti che non si sono concretizzati.

Il produttore e ideatore di videogiochi Kirk Ewing ha spiegato che all'inizio degli anni 2000 si era parlato di un possibile film tratto da Grand Theft Auto: "Era accaduto dopo che era uscito il terzo capitolo del videogioco e penso che a quel punto Sam Houser (co-fondatore e presidente di Rockstar Games) stesse ancora pensando che potesse essere qualcosa che volevano realizzare".

Un produttore di Los Angeles aveva quindi fatto una telefonata dichiarando che aveva proposto a Marshall Mathers, ovvero Eminem, l'idea di recitare nel possibile film.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Alla regia avrebbe dovuto esserci Tony Scott, che aveva portato al successo Top Gun, e Rockstar avrebbe ricevuto 5 milioni per il film. Il progetto è stato però fermato quando il presidente dell'azienda si era reso conto che il franchise era molto più grande rispetto a qualsiasi possibile film, non considerando la cifra offerta all'altezza delle aspettative.

Il franchise ha infatti continuato ad avere un grande successo e il videogioco è diventato il più venduto al mondo, ottenendo dei guadagni record.