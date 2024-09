Emily in Paris, Netflix rinnova la serie con Lily Collins per una Stagione 5: ecco dove sarà ambientata

Pochi istanti fa, Netflix ha confermato ufficialmente che Emily in Paris è stata rinnovata per una Stagione 5 e che quindi tornerà sulla piattaforma con nuovi episodi che vedranno ancora al centro il personaggio interpretato da Lily Collins.

La conferma arriva solamente pochi giorni dopo la diffusione in streaming della seconda parte della Stagione 4, che ha fatto il suo debutto su Netflix il 12 settembre scorso. Gli episodi hanno visto Emily spostarsi dalla sua consueta location parigina a Roma, dove sembra trascorrerà ancora molto tempo.

Dopo il finale della quarta stagione di Emily in Paris, infatti, la protagonista è stata trasferita a Roma, dove riprenderà il suo lavoro in un ambiente nuovo e diverso. A lei si unirà anche la maggior parte del cast dello show. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione.

Emily si trasferirà a Roma

In un'intervista concessa a TVLine, lo showrunner Darren Star ha parlato del trasferimento della protagonista nella capitale italiana e delle conseguenze che avrà sulla serie. Star ritiene che il trasferimento favorirà nuove trame e offrirà sfide culturali uniche da affrontare, pur mantenendo l'elemento francese che ha reso lo show così attraente per molti appassionati.

Pur ammettendo che lo show sta lasciando Parigi, Star ha anche spiegato che continuerà ad appassionare i suoi fan anche con la nuova location: "Sento che questo espanderà l'universo dello show. Proprio nel momento in cui Emily si è sentita a suo agio a Parigi, verrà catapultata in un altro Paese dove sperimenterà alcune differenze culturali. Inoltre, penso che ci siano differenze culturali da esplorare - e lo faremo - tra francesi e italiani. È un mondo completamente nuovo, ma non significa che lasceremo del tutto Parigi".

La principale attrattiva del franchise è l'idea di un'americana che esplora Parigi. La radice di ogni elemento drammatico risale al tentativo di Emily di confrontarsi con la cultura francese senza conoscere il francese e senza sapere nulla degli abitanti di Parigi. Lo show è diventato quindi piuttosto controverso, poiché si basa pesantemente sugli stereotipi del popolo parigino. Tuttavia, ha continuato a riscuotere successo nella sua esplorazione della reazione di un'americana a quegli stessi stereotipi. Ora estenderà questo trattamento alla cultura italiana.