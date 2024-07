Emily in Paris 4: Lily Collins vuole dare una svolta alla sua vita, il trailer svela la data d'uscita

Netflix ha svelato il trailer ufficiale della Stagione 4 di Emily in Paris, in arrivo suddivisa in due parti da 5 puntate ciascuna che debutteranno rispettivamente il 15 agosto e il 12 settembre 2024.

La serie con star Lily Collins sbarcherà anche a Roma e tra gli attori coinvolti ci saranno anche gli italiani Raoul Bova ed Eugenio Franceschini.

Bova interpreterà nella serie il ruolo di Giancarlo, un regista pubblicitario romano affascinante, sicuro di sé e di successo, ex professore di cinema di Sylvie. Franceschini sarà invece Marcello: originario di Roma, diretto e sicuro di sé, il personaggio dà valore alla semplicità, è concreto ma mai appariscente, fedele alle radici dell'azienda di famiglia.

Dove ritroveremo Emily nella Stagione 4?

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, la protagonista è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell'Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale.

Emily in Paris 4: Raoul Bova bacia appassionatamente una star dello show sul set della nuova stagione

Mindy e la band si preparano per l'Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

Pronti a tuffarvi in questa nuova ed entusiasmante stagione? La prima parte vi aspetta il 15 agosto prossimo in streaming su Netflix; per la seconda bisognerà aspettare circa un mese, e collegarsi alla piattaforma il 12 settembre.