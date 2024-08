Emily in Paris: Lily Collins vuole assolutamente il crossover con questa iconica serie tv

Emily in Paris è tornata su Netflix lo scorso fine settimana, presentando i primi episodi della quarta stagione.

Lo show è conosciuto principalmente per la sua inclinazione verso un'estetica colorata e un melodramma stravagante, e sembra che due delle star della serie non sarebbero contrarie a combinare queste forze con un altro show.

In una recente intervista con IMDb, le star di Emily in Paris Lily Collins e Lucas Bravo hanno suggerito un crossover tra la loro serie e un altro show creato dal prolifico showrunner Darren Star, l'iconica Sex and the City.

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon e Kristin Davis in una scena di Sex and the City, episodio Un'americana a Parigi - Seconda parte

"Direi che la risposta più ovvia, ma anche più genuina, è Sex and the City, solo perché naturalmente sento che c'è un sacco di materiale da crossover", ha rivelato la Collins, mentre Bravo ha aggiunto: "Abbiamo parlato - prima - di avere Kim Cattrall, manifestando la sua presenza in Emily in Paris. Ma per far questo dovrebbe esserci un ruolo sostanziale per lei, e anche [che] lei dica di sì a questa idea. Ma è tutto il giorno che penso e sogno questa opportunità e spero che accada".

Emily in Paris 4: Lily Collins svela un'anticipazione (che riguarda l'Italia) sul futuro della protagonista

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio cruciale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse, Emily dovrà decidere esattamente dove si trova la sua lealtà - al lavoro e nella sua vita sentimentale - e cosa significano queste decisioni per il suo futuro in Francia, continuando a immergersi nelle avventure e nei sorprendenti colpi di scena che la vita a Parigi offre. Su queste pagine trovate la recensione di Emily in Paris 4, in attesa della seconda parte di stagione.

La produttrice e star Lily Collins torna a vestire i panni di Emily Cooper, insieme ai protagonisti della serie Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount. I rimanenti episodi della Stagione 4 arriveranno su Netflix il 12 settembre prossimo.