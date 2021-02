Emily in Paris, Lily Collins commenta le nomination ai Golden Globe 2021

Due nomination ai Golden Globe 2021 per Emily in Paris, una delle serie Netflix più popolari del 2020. La prima è andata allo show nella categoria "Miglior Serie Musical o Comedy", mentre la seconda se l'è aggiudicata proprio la sua protagonista, Lily Collins, che ha commentato la notizia con orgoglio ed entusiasmo.

Emily in Paris: Lily Collins e Ashley Park nella serie Netflix

Collins, che oltre a interpretare il ruolo titolare è anche produttrice della serie ideata da Darren Young, ha infatti affermato ai microfoni dell'Hollywood Reporter: "Sono così orgogliosa che la serie sia stata candidata. È il mio primo progetto in qualità di produttrice, e sono davvero entusiasta di far parte di qualcosa che abbia avuto un tale riconoscimento. E sono contenta di aver interpretato un personaggio che ha potuto donare risate e sorrisi durante un periodo così difficile per il mondo. È davvero il dono più grande poter interpretare un personaggio capace di fare una cosa del genere per me e per gli altri".

"Credo questo show ci abbia ricordato in modi diversi come ci si sentiva quando ci divertivamo [prima che arrivasse la pandemia], in un momento in cui tutti cercavamo di evadere dalla realtà. È davvero speciale perché sembra essere riuscito a portare così tanta gioia".

Emily in Paris: Lily Collins nella serie Netflix

E dopo aver definito la nomination dello show agli ambiti premi "la ciliegina sulla torta", Collins commenta anche la sua personale candidatura ai Golden Globe: "A essere onesti, la vedevo da un punto di vista del 'Sarebbe davvero incredibile, ma non credo che andrà in un modo o nell'altro'. Non ho messo neanche la sveglia per seguire le nomination e controllare. Mi sono detta 'Se succede bene, Altrimenti, va bene lo stesso'".

Ma poi è successo e: "Le donne che sono state nominate assieme a me mi hanno riempito di risate lo scorso anno, e la commedia è qualcosa di davvero importante, un genere al quale volevo dedicarmi più approfonditamente da tempo, ma non ne avevo ancora avuto l'opportunità. E aver ricevuto un simile riconoscimento proprio in questo ambito è qualcosa di enorme, perché non me lo sarei mai aspettato".

E aggiunge: "Essere nella stessa categoria di Catherine O'Hara - che mi ha fatto piangere dal ridere e aiutato tantissimo in questi ultimi mesi con il suo show - e tutte queste donne iconiche... Sono davvero onorata".

La prima stagione di Emily in Paris è attualmente disponibile su Netflix, mentre la produzione di una seconda è già stata annunciata dalla piattaforma streaming.