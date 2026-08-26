Emily in Paris 6, non fatevi ingannare dalle prime foto al mare: la serie arriva a Natale su Netflix

La sesta e ultima stagione della serie con Lily Collins arriverà su Netflix a dicembre, con Emily pronta a lasciare Parigi per nuove avventure tra Grecia e Monaco.

L'arrivo di Emily in Paris 6 su Netflix sarà, questa volta, agrodolce, e forse è per rendere ancora più speciale il momento che la piattaforma ha scelto una particolare data d'uscita. Il 24 dicembre 2026, alla vigilia di Natale, milioni di fan diranno addio all'americana a Parigi più famosa e meglio vestita del piccolo schermo.

L'annuncio arriva insieme alle prime immagini ufficiali dell'ultima stagione, che mostrano Emily alle prese con una nuova fase della sua vita. E, come sappiamo dai primi dettagli della trama già diffusi mesi fa da Netflix, il viaggio della protagonista sarà tutt'altro che limitato a Parigi.

Dopo aver visitato l'Italia, la stagione 6 porterà Lily Collins e una parte del cast in Grecia e a Monaco, ampliando ulteriormente le location europee della serie. Il creatore e showrunner Darren Star ha dichiarato in proposito: "Volevo che l'ultima stagione di Emily in Paris fosse la più grande di sempre. Abbiamo visitato diverse location e la Grecia era una delle destinazioni che volevamo davvero mostrare in modo spettacolare. È questo il bello dell'Europa: basta poco per ritrovarsi in un altro luogo straordinario, un'altra cultura, un'altra avventura. Volevo che il pubblico potesse viaggiare insieme a Emily".

E tra le foto più belle, quelle che mostrano una Emily più rilassata e, apparentemente, felice ci sono proprio le due di ambientazione greca: Lily Collins sorridente al mare (la nostra foto di copertina) e l'incontro con Gabriel, interpretato da sei stagioni da Lucas Bravo.

Cosa sappiamo della trama di Emily in Paris 6

Tra nuove ambizioni e nuovi amori, Emily si prepara ad affrontare scelte decisive che potrebbero cambiare il suo futuro. La sinossi ufficiale della stagione finale anticipa infatti nuovi conflitti professionali e relazioni destinate a evolversi, mettendo la protagonista davanti a una scelta definitiva tra la carriera, il cuore e la vita che ha costruito a Parigi.

Dopo aver portato Emily in giro per l'Italia nel quinto capitolo, la serie (che è ancora in fase di produzione, al momento il cast e la crew si trovano in Francia) muove ora verso nuove destinazioni mediterranee, con la Grecia e il Principato di Monaco tra le principali ambientazioni.

La storia riprenderà dopo la fine della relazione tra Emily e Marcello, con la protagonista tornata a Parigi. Gabriel, informato da Sylvie di quanto accaduto, ha deciso di ricontattare Emily. Ora impegnato come chef a bordo di uno yacht, le ha infatti mandato una cartolina dalla Grecia invitandola a raggiungerlo.

Sarà proprio questo invito a riportare Gabriel ed Emily sulla stessa strada? E soprattutto, sarà ancora possibile per i due avere un futuro insieme? Per scoprirlo bisognerà aspettare il 24 dicembre, quando l'ultima stagione arriverà su Netflix.

Il cast di Emily in Paris 6

Oltre a Lily Collins, torneranno diversi volti già conosciuti dal pubblico della serie, tutti presenti in queste prime foto: Lucas Bravo nei panni di Gabriel, Philippine Leroy-Beaulieu come Sylvie Grateau, Ashley Park nel ruolo di Mindy Chen e Samuel Arnold come Julien.

Nel cast della stagione finale sono inoltre confermati Bruno Gouery (che avevamo incontrato a luglio a Riccione), William Abadie, Lucien Laviscount, Minnie Driver e Paul Forman.

La sesta stagione avrà quindi il compito di chiudere definitivamente il percorso della serie. Non sarà soltanto un nuovo capitolo delle avventure di Emily, ma l'ultima occasione per risolvere le principali questioni rimaste aperte.

E le prime immagini suggeriscono già che Netflix non abbia intenzione di rinunciare agli ingredienti che hanno caratterizzato Emily in Paris: moda, romanticismo, splendide location e ovviamente nuove complicazioni nella vita della protagonista.