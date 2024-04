Emily in Paris, Lily Collins a Roma per le riprese della serie Netflix

Lily Collins è conosciuta per il suo look sfoggiato tra le vie di Parigi nella serie tv NetflixEmily in Paris ma nei giorni scorsi l'attrice ha 'tradito' la Ville Lumière per la Città Eterna. Sul proprio account social, Collins ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono proprio fuori dal Colosseo.

Come didascalia associata alle foto, Lily Collins ha scritto:"Pensando all'Impero Romano". La scorsa settimana la protagonista della serie Netflix aveva anticipato il suo arrivo nella capitale nostrana con la scritta:"Ultimo giorno di riprese della quarta stagione a Parigi. Roma... Eccoci qua!" a corredo di un post.

Il soggiorno a Roma

Sui social, Lily Collins ha condiviso una serie di scatti di sé stessa e della co-protagonista Ashley Park, che interpreta Mindy Chen nella serie, impegnate a festeggiare la conclusione delle riprese in Francia. Parte della quarta stagione sarà ambientata a Roma ma non è stato comunicato il numero di episodi che saranno concentrati in Italia. La produzione della quarta stagione di Emily in Paris è iniziata a gennaio, un anno dopo che la terza stagione si è conclusa con un importante cliffhanger.

In un teaser pubblicato su YouTube, Lily Collins ha fatto riferimento proprio alla chiusura dell'ultimo ciclo di episodi, quando Gabriel è stato lasciato sull'altare da Camille:"Posso dire con sicurezza che abbiamo concluso con un colpo di scena la scorsa stagione". Ideata da Darren Star, Emily in Paris racconta le vicende di Emily Cooper (Lily Collins), una ragazza americana di Chicago che si trasferisce a Parigi per un'opportunità di lavoro inaspettata.

Nel cast della serie disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix, troviamo anche Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie. Nel 2021, Emily in Paris ha ricevuto due candidature ai Golden Globe alla miglior serie commedia o musicale e alla miglior attrice in una serie commedia o musicale per Lily Collins.