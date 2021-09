Emily in Paris 2: Lilly Collins più fashion che mai nelle nuove foto della serie Netflix

Dopo il successo della prima stagione, stanno per arrivare i nuovi episodi di Emily in Paris e ora sono state diffuse le primissime immagini con la protagonista Lily Collins e i suoi compagni di set.

Emily in Paris sta per tornare su Netflix con la seconda stagione. Ecco un assaggio di ciò che aspetta con le nuove foto che mostrano la protagonista Lily Collins ancora più elegante e alla moda.

Netflix ha rilasciato nuove foto della seconda stagione della serie Emily in Paris, che nel 2020 ha avuto una forte risonanza tanto da convincere la compagnia a mettere in cantiere nuovi episodi. Nelle immagini, vediamo Lily Collins nel ruolo di Emily con tutti i personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione, come Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo di Sylvie, Ashley Park come Mindy e tanti altri, anche nuovi personaggi, come Lucien Laviscount che interpreta Alfie, la nuova fiamma della protagonista.

I vertici di Netflix hanno rivelato a Glamour qualche anticipazione rispetto alla trama della seconda stagione: "Emily sta migliorando nel muoversi in città, ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita francese. Dopo essersi imbattuta in un triangolo amoroso con il suo vicino e il suo primo vero amico francese, Emily è determinata a concentrarsi sul suo lavoro, che sta diventando sempre più complicato di giorno in giorno. Durante le lezioni di francese, incontra un compagno espatriato che la fa infuriare e allo stesso tempo la intriga."

Nuove interessanti avventure, quindi per Emily in Paris, che tornerà su Netflix entro la fine dell'anno.