Emily Blunt protagonista di Pain Hustlers, diretto da David Yates

Emily Blunt sarà protagonista di Pain Hustlers, thriller farmaceutico diretto da David Yates che entrerà in lavorazione ad agosto.

Emily Blunt interpreterà Pain Hustlers, nuovo film diretto dal regista di Harry Potter e Animali fantastici David Yates. Wells Tower ha scritto la sceneggiatura del film che sarà prodotto da Lawrence Gray con la sua compagnia Grey Matter Productions insieme a Wychwood Pictures.

La storia segue Liza Drake, una ragazza che ha abbandonato le scuole superiori e, dopo aver sognato una vita migliore per lei e la figlia piccola, trova lavoro presso una start-up farmaceutica in fallimento in un centro commerciale ingiallito nella Florida centrale. Il fascino, il coraggio e la spinta di Liza catapultano la compagnia nella vita mondana, ma ben presto la donna si ritrova al centro di una cospirazione criminale con conseguenze mortali.

Le riprese del film, prodotto da Lewis Taylor e Ben Everard, prenderanno il via il 22 agosto.

Questo, per Emily Blunt, sarà un ritorno al thriller dopo l'acclamata saga horror A Quiet Place - Un posto tranquillo, scritta e diretta dal marito John Krasinski. Al momento l'attrice inglese è impegnata sul set del nuovo film di Christopher Nolan, Oppenheimer, dedicato al padre della bomba atomica.