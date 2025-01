Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón non ha violato le regole degli Oscar accusando lo staff di Fernanda Torres

Karla Sofía Gascón, star di Emilia Pérez, ha accusato il team della collega Fernanda Torres che si occupa dei social media, di aver cercato in qualche modo di sminuire il suo lavoro.

Le accuse sono contenute in un'intervista in cui Gascón ha elogiato Torres per la sua performance in Io sono ancora qui, per la quale ha ricevuto la nomination agli Oscar.

Le critiche di Karla Sofía Gascón e le regole dell'Academy

Nella clip video dell'intervista, l'attrice attacca:"Quello che non mi piace sono i team social media, le persone che lavorano con questi attori, che cercano di sminuire il nostro lavoro, il mio e quello del mio film, perché non porta a nulla".

Fernanda Torres con il Golden Globe vinto per Io non sono ancora qui

La star del film di Jacques Audiard spiega:"Non è necessario demolire il lavoro di qualcuno per mettere in risalto un altro. Io non ho mai, in nessun momento, detto nulla di negativo su Fernanda Torres o sul suo film. Tuttavia, ci sono persone che lavorano con Fernanda Torres che stanno cercando di screditare me ed Emilia Pérez. Questo dice più del loro film che del mio".

Nessuna regola degli Oscar è stata violata dall'attrice con le sue dichiarazioni: non ha espresso alcun giudizio negativo nei confronti della performance di Torres, anzi l'ha elogiata.

La rettifica della star di Emilia Pérez

A Variety, in una dichiarazione successiva all'intervista precedente, Karla Sofía Gascón ha cercato di chiarire le sue dichiarazioni, specificando che i suoi commenti non erano rivolti a chi è direttamente associato a Torres ma alla tossicità e ai discorsi di odio violenti che proliferano sui social media.

"Sono una grandissima fan di Fernanda Torres ed è stato meraviglioso conoscerla negli ultimi mesi" prosegue la star di Emilia Perez "Nei miei recenti commenti, mi riferivo alla tossicità e ai discorsi d'odio violenti sui social media, che purtroppo continuo a subire. Fernanda è stata una splendida alleata e nessuno direttamente associato a lei è stato altro se non di supporto e incredibilmente generoso".