Emilia Pérez: Karla Sofía Gascón cancella il suo account X dopo le scuse per i post offensivi

Karla Sofía Gascón, star di Emilia Pérez, ha deciso di cancellare il proprio account X dopo le scuse per alcuni post offensivi del passato che le hanno attirato parecchie critiche nelle ultime ventiquattr'ore.

A partire da stamattina, l'account social di Gascón appare disattivato. L'attrice è finita nell'occhio del ciclone giovedì dopo che alcuni utenti hanno rispolverato alcuni tweet del 2020 e 2021 in cui esprimeva frasi controverse e offensive nei confronti della comunità musulmana, di George Floyd e della diversità agli Oscar.

Le scuse di Karla Sofía Gascón

Con una dichiarazione rilasciata a Variety, la star di Emilia Pérez si era scusata:"Voglio riconoscere il dibattito riguardo i miei vecchi post sui social media che hanno causato dolore".

Karla Sofía Gascón sul palco dopo aver ricevuto il Golden Globe

L'attrice ha spiegato:"Da persona appartenente ad una comunità emarginata, conosco fin troppo bene questa sofferenza e sono profondamente dispiaciuta per coloro a cui ho arrecato dolore. Per tutta la mia vita ho lottato per un mondo migliore. Credo che la luce trionferà sempre sull'oscurità".

I vecchi tweet della star di Emilia Pérez

Nei post di qualche anno fa, Karla Sofía Gascón lamentava un presunto aumento della presenza di musulmani in Spagna, ironizzando sullo studio dell'arabo a scuola al posto dell'inglese e riferendosi all'abbigliamento delle donne musulmane, criticando in seguito anche l'Islam e la religione cattolica.

Primo piano di Karla Sofía Gascón in Emilia Pérez

Inoltre, scrisse frasi piuttosto controverse e offensive nei confronti di George Floyd, pochi giorni dopo la sua morte e criticò pesantemente la deriva che, a suo parere, avevano preso gli Oscar nella scelta dei film da premiare nel corso della cerimonia.