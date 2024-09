Emilia Pérez: la Francia sceglie il musical per tentare di ottenere una nomination agli Oscar

La Francia ha scelto Emilia Pérez, diretto da Jacques Audiard, per provare a ottenere agli Oscar una candidatura come Miglior Film Straniero.

La Francia ha scelto quale film sostenere nel tentativo di ottenere una candidatura agli Oscar: il musical Emilia Pérez, diretto da Jacques Audiard.

Il lungometraggio è stato distribuito in patria, dopo la presentazione al Festival di Cannes, il 21 agosto, incassando circa 5,9 milioni di dollari e verrà distribuito nelle sale americane poco prima del lancio su Netflix, previsto per il 13 novembre.

Cosa racconta il film

Emilia Perez cercherà quindi di rientrare tra le nomination come Miglior Film Straniero all'edizione numero 97 degli Academy Awards.

Al centro della trama c'è Emilia, una criminale interpretata da Karla Sofía Gascón, che chiede l'aiuto dell'avvocato Rita (Zoe Saldana) per fingere la sua morte in modo da poter vivere finalmente come se stessa.

Nel cast ci sono anche Selena Gomez e Adriana Paz e le quattro protagoniste hanno conquistato insieme a Cannes il premio come Migliore Attrice.

Emilia Pérez, recensione: Breaking Bad incontra Hedwig and the Angry Inch

Gli altri film che erano in corsa per la Francia

Nella short list c'erano anche Il Conte di Monte Cristo diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, All We Imagine as Light di Payal Kapadia e Misericordia di Alain Guiraudie.

Tra le persone che hanno deciso quale titolo proporre all'Academy c'è un nuovo comitato di selezione, deciso dopo alcune polemiche emerse negli ultimi anni a causa delle scelte prese che sono state considerate controverse, che comprende anche la regista e sceneggiatrice Audrey Diwan, l'attrice Clémence Poésy, il produttore David Thion (Anatomia di una caduta), e il regista, sceneggiatore e produttore Florian Zeller.

Netflix sembra avere già offerto il proprio sostegno per quanto riguarda la campagna necessaria a promuovere Emilia Pérez.