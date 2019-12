Il Trono di Spade, Emilia Clarke: L'ultimo discorso di Daenerys è stato un vero inferno!"

Emilia Clarke torna a parlare de Il Trono di Spade, in un nuovo contenuto esclusivo per la versione home video della serie tv, raccontando dell'ultimo discorso di Daenerys Targaryen nel finale della stagione 8, un monologo intenso, molto difficile da imparare.

Il Trono di Spade 8x06: Emilia Clarke in una foto dell'ultimo episodio

Diffusa in esclusiva da Entertainment Tonight, la nuova featurette mostra l'attrice in un'intervista esclusiva in cui parla dell'ultimo monologo della Regina dei Draghi, per il quale doveva essere impeccabile e precisa: "Sapevo che quel discorso sarebbe stato davvero importante e ho passato un'infinità di tempo a impararlo. E per la prima volta nella mia carriera in Il trono di spade l'ho fatto in maniera perfetta. Sarò totalmente onesta su questo, è stato un inferno impararlo tutto. Questo tipo di linguaggio mi stava letteralmente divorando. Non riuscivo a farlo. E poi è successo, come per magia. Mi sono svegliata una mattina, sono andata sul set ed è venuto fuori tutto insieme. Probabilmente lottavo contro non quello che stavo facendo io, ma quello che Dany stava facendo"

Un discorso che tutti i fan de Il Trono di Spade ricorderanno per sempre, parole che hanno dimostrato come la sete di potere di Daenerys Targaryen sia emersa nell'ultima stagione, un sentimento che l'ha portata poi alla morte per mano di Jon Snow. Emilia Clarke aveva già parlato della brutalità scaturita nel suo personaggio, in particolare durante gli ultimi episodi della serie, soprattutto durante la Battaglia di Grande Inverno: "Durante la battaglia, Dany è impaziente di combattere. Era come se stesse cercando lo scontro col Night King tutti i costi. Vuole la rissa e si rivela una feroce guerriera e nonostante non l'abbiamo mai vista in uno scontro corpo a corpo, è pronta a combattere fino alla morte. Soprattutto arrivati a questo punto è accecata dalla rabbia e la riversa tutta nel combattimento."

Le otto stagioni de Il Trono di Spade sono disponibili in home video, con tanti contenuti esclusivi.