Elvis: Lisa Marie Presley crede che il defunto figlio avrebbe adorato il film di Baz Luhrmann

Lisa Marie Presley adora il nuovo film di Baz Luhrmann sul suo leggendario padre, Elvis Presley, e crede che sarebbe piaciuto molto anche al suo defunto figlio. La Presley ha pubblicato una serie di elogi per il film sul proprio account Instagram, prima di parlare di qualcosa di incredibilmente doloroso e personale.

Come preambolo alla pellicola, Lisa Marie si è aperta a proposito del dolore che le ha causato la perdita di suo figlio Benjamin Keough, morto nel luglio 2020 all'età di 27 anni per un apparente suicidio. La Presley ha scritto che non aveva "pubblicato da un po' di tempo perché non c'è davvero molto da dire, poiché sono e sarò per sempre in lutto per la perdita di mio figlio".

"Sto cercando di navigare attraverso questo orribile dolore che ha assolutamente distrutto e frantumato il mio cuore e la mia anima, mi ha inghiottito completamente", ha scritto la figlia di Elvis. "La mia attenzione spetta soltanto agli altri miei tre figli."

Nonostante questo, Lisa Marie Presley ha confessato di aver già visto Elvis due volte: "Devo dire che è assolutamente squisito. Austin Butler ha canalizzato e incarnato magnificamente il cuore e l'anima di mio padre. Si riesce quasi a sentire tutto l'amore, la cura e il rispetto di Baz per mio padre durante questo bellissimo film, ed è finalmente qualcosa di cui io, i miei figli e i loro figli possiamo essere orgogliosi per sempre."