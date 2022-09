Elvis: nel film è presente un easter egg su Quentin Tarantino

In un'intervista con Screen Rant, Buz Luhrmann ha rivelato di aver inserito un easter egg che fa riferimento a Quentin Tarantino all'interno di Elvis, la sua ultima pellicola incentrata sulla popstar e uscita nelle sale a giugno 2022.

Elvis: Austin Butler mentre suona il piano

"Ci sono un paio di easter egg qua e là. C'è un momento in cui il Colonnello sta leggendo cosa accade nel mondo, e c'è un titolo che dice che Sharon Tate è stata uccisa. Lui dice, 'Povera Sharon Tate. Il mondo è impazzito?'. Austin è lì, e non so se qualcuno pensa al fatto che Quentin Tarantino ha davvero fatto un film dove Austin era il ragazzo che ha provato a uccidere Sharon Tate. Non penso che la gente ci abbia pensato. La loro mente non pensa improvvisamente 'Aspetta un attimo, quel ragazzo lì che sembra Elvis e si muove come Elvis era quello magro e strano che ha provato a uccidere Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood".

Elvis: Tutti i colori di un'America che stava esplodendo

Buz Luhramann fa riferimento alla pellicola del 2019 di Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, dove Margot Robbie interpreta Sharon Tate mentre Austin Butler è Charles Watson, ovvero Tex, il membro della Family di Charles Manson che ha partecipato all'omicidio della star. Tate è stata uccisa nel 1969, il che spiega l'inserimento della notizia della morte in Elvis. La partecipazione di Austin Butler in entrambi i film è quindi una connessione interessante tra le due opere, anche se secondo il regista il pubblico non se n'è accorto.