Elvis di Baz Luhrmann sarà proiettato in anteprima mondiale a Cannes 2022

Il film Elvis, diretto da Baz Luhrmann, verrà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes che è in programma dal 17 al 28 maggio.

Il progetto biografico dedicato all'icona della musica dovrebbe attualmente essere distribuito nelle sale americane dal 24 giugno e non dovrebbe quindi essere il titolo d'apertura considerando il fatto che le regole del festival prevedono che il lungometraggio che dà il via all'evento debba arrivare nei cinema francesi nello stesso giorno.

Baz Luhrmann, in precedenza, aveva già portato al Festival di Cannes i film Mouling Rouge! e Il grande Gatsby, rispettivamente nel 2001 e nel 2013, e tornerà quindi con Elvis.

La selezione dell'evento francese verrà rivelata a Parigi durante una conferenza stampa che si svolgerà ad aprile, circa un mese prima delle proiezioni che si svolgeranno sulla Croisette dal 17 al 28 maggio.

Baz Luhrmann tornerà alla regia con Elvis e il protagonista sarà l'attore Austin Butler nella parte di Presley, e nel cast c'è anche il premio Oscar Tom Hanks in quella del Colonnello Tom Parker, il manager della giovane star emergente.

Tra gli interpreti dell'atteso progetto ci sono poi Maggie Gyllenhaal che interpreterà Gladys, la madre di Elvis Presley; Rufus Sewell che sarà il padre dell'artista, Vernon; e Luke Bracey che avrà il ruolo di Jerry Schilling, un amico di Elvis che giocava con lui a football a Memphis, diventando inoltre un membro importante del suo entourage. Il giovane è poi diventato il manager dei Beach Boys e di Jerry Lee Lewis.