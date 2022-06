Elvis: Austin Butler ha indossato 90 costumi durante le riprese

La costumista del film Elvis ha svelato che Austin Butler ha indossato ben 90 costumi durante le riprese del film diretto da Baz Luhrmann.

Il lavoro compiuto per le riprese del progetto biografico è stato particolarmente accurato e attento, come svelato in un'intervista rilasciata a Variety.

Catherine Martin ha lavorato ai costumi di Elvis e ha spiegato: "Ci sono delle ricreazioni dei costumi che esistevano e altri abiti immaginati che sono una sintesi degli outfit che ha aveva realmente e aiutavano a raccontare la storia".

Per realizzare i novanta costumi indossati da Austin Butler, la costumista ha analizzato gli archivi fotografici e ha scoperto che Elvis Presley chiudeva solo l'ultimo bottone delle sue giacche: "Si tratta di un dettaglio che ha permesso ad Austin di poter effettuare tutti quei favolosi movimenti di Elvis con le spalle".

Elvis, la recensione: il Re in gabbia

Gli abiti più iconici, come quelli in pelle degli anni '70, sono stati ricreati grazie alla collaborazione con Kim e Butch Polston di B&K Enterprises di Charlestown, Indiana.

Tra i collaboratori di Martin c'è stato anche il costumista Bill Belew, che all'epoca ha lavorato per NBC e ha lavorato con Elvis per lo speciale tv del 1968: "Si tratta della prima volta in cui vediamo il collo in stile napoleonico che è diventato un suo marchio di fabbrica negli anni '70 ed è stato davvero importante riuscire a ricreare alla perfezione la proporzione".

La costumista ha ricreato l'iconico capo facendo molta attenzione alla sua consistenza e lavorando con Angie Marchese, che si occupa degli archivi delle proprietà di Presley, che ha misurato la giacca, poi adattata al corpo di Butler rispettando le proporzioni del capo originale.