Elvis and Me, Sofia Coppola paragona Priscilla Presley a Maria Antonietta: ecco perché

La regista di Elvis and Me, Sofia Coppola, ha trovato un punto in comune tra la moglie di Elvis Presley, Priscilla, e il soggetto del suo precedente film, Maria Antonietta.

Priscilla Presley come Maria Antonietta? È ciò che sostiene Sofia Coppola, la regista del nuovo biopic dedicato alla figura della moglie di Elvis Presley, Elvis and Me. Ma in che modo le due donne si somiglierebbero?

La celebre regista è attualmente al lavoro su una pellicola che trae ispirazione dal libro del 1985 scritto proprio da Priscilla Presley, e racconterà la storia della donna focalizzandosi sugli anni in cui è stata legata al Re del Rock 'n' Roll.

"Sono elettrizzata all'idea di realizzare qualcosa di così radicato nello stile americano, è la mia prima volta" ha dichiarato Sofia Coppola ai microfoni di Vogue, come riporta IndieWire "Priscilla è la quintessenza del glamour, una vera icona"

"Ero così interessata alla sua storia e alla sua prospettiva su come ci si sente nel crescere a Graceland, dove era arrivata praticamente da ragazzina. Ha attraversato tutti gli stadi dell'essere donna in un mondo così amplificato, similmente a quanto accaduto a Maria Antonietta" ha continuato la regista, tracciando un parallelo tra le due figure femminili al centro delle sue opere cinematografiche (ricordiamo Marie Antoinette, il film del 2006 con protagonista Kirsten Dunst).

Jacob Elordi sarà Elvis Presley nel film Priscilla, scritto e diretto da Sofia Coppola

Questa volta a portare sullo schermo la celebre coppia saranno Cailee Spaeny di 7 Sconosciuti a El Royale e Jacob Elordi di Euphoria, a relativamente breve distanza rispetto al grande successo di Baz Luhrmann, Elvis, con Austin Butler e Olivia DeJonge nella parte dei coniugi Presley.

"Credo che Baz sia davvero unico, e la sua versione della storia è stata così creativa. Ma Priscilla è stata un personaggio minore in quel film, quindi non mi è mai sembrato che ci stessimo muovendo nello stesso territorio_" ha commentato Coppola "Adoro il fatto che la gente abbia amato questo film su Elvis, e ora tra qualche anno ce ne sarà un altro su Priscilla. Credo che sarà parecchio interessante avere due interpretazioni completamente diverse degli stessi eventi e dello stesso periodo storico".