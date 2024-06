Sofia Coppola dirige nuovamente Elle Fanning per lo spot di un gin

Sofia Coppola ha diretto nuovamente Elle Fanning, a distanza di qualche anno dall'arrivo nelle sale del film L'inganno, in occasione del nuovo spot di un gin prodotto da The House of Suntory.

La regista collabora da tempo con l'azienda e, in precedenza, ne aveva firmato il video promozionale con star Keanu Reeves.

Lo spot diretto da Sofia Coppola

Nel video condiviso online, che racchiude lo spirito del Roku Gin, la giovane attrice Elle Fanning è l'organizzatrice di un party in Giappone.

L'attrice ha spiegato che è stata informata dell'opportunità dalla regista: "Penso che avessero chiesto a Sofia Coppola se volesse realizzare uno spot e girare la campagna. E lei ha pensato a me, che è stato davvero dolce. Io farei qualsiasi cosa per Sofia. Ma ho amato il concetto che Roku ha ideato per questa campagna, con i fiori di ciliegio, molti riferimenti a Il giardino delle vergini suicide sul mood board".

L'atmosfera sul set

Allo spot hanno inoltre lavorato il costumista e il direttore della fotografia del film L'inganno, Philippe Le Sourd.

Elle ha raccontato che è stata coinvolta la troupe abituale con cui collabora la filmmaker: "E penso che ciò che la rende così unica e i suoi set così speciali sia che lavora realmente con i suoi amici ed è davvero leale e lavora con le stesse persone che conoscono la sua estetica e il suo gusto, e sono tutti davvero gentili. Semplicemente si crea un ambiente grandioso. L'atmosfera che crea è semplicemente di quel tipo, non è diverso da cosa provi su un set cinematografico".

Elle Fanning: da Woody Allen a Sofia Coppola, essere sexy in modo innocente

Le riprese si sono svolte nel corso di due giorni e la protagonista ha sottolineato che quando sono state concluse le riprese è stata la serata più felice. Al termine dei ciak hanno brindato tutti insieme: "Tutto è stato così piacevole, ed è realmente quello che accade sui suoi set cinematografici".