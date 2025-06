Sofia Coppola: "La violenza nei film eccessiva e sconvolgente quando negli USA ci sono così tante sparatorie"

Intervenuta a una masterclass del Festival Nouvelles Vagues di Biarritz, Sofia Coppola ha dichiarato fermamente quanto non le piacciano molto i film violenti.

"Nel mio Paese c'è così tanta violenza con le armi da fuoco", ha dichiarato. "È davvero difficile vedere quel tipo di film. I vecchi cowboy sono belli, ma il modo in cui la violenza è fuori controllo oggi è sconvolgente".

Coppola, ospite d'onore della terza edizione del Festival Nouvelles Vagues nella pittoresca città sud-occidentale di Biarritz, ha citato Martin Scorsese come regista i cui film hanno una violenza che ha uno scopo narrativo. "Amo Scorsese, quindi ci sono dei momenti adatti", ha spiegato, aggiungendo che "i temi violenti possono essere interessanti o insinuanti. Ma in realtà, il cruento non fa per me".

Sofia Coppola e il cambiamento: "Emozionante vedere tante registe donne oggi"

The Bling Ring: la regista Sofia Coppola sul set

La regista ha anche ricordato la sua infanzia, la sua passione per la moda e la fotografia e la realizzazione de Il giardino delle vergini suicide, proiettato proprio prima del suo intervento al festival sponsorizzato da Chanel, il cui mandato è quello di promuovere i film che mettono in luce i giovani davanti e/o dietro la macchina da presa.

Il giardino delle vergini suicide: una scena del film

L'attrice ha raccontato che inizialmente un regista uomo stava sviluppando l'adattamento del romanzo di Jeffrey Eugenides, prima che lei entrasse in scena e proponesse una visione molto diversa del libro. "Quando ho letto il libro, l'ho amato, poi ho sentito che sarebbe stato un uomo a realizzarlo", ha ricordato. "L'avrebbe reso molto dark e sessuale. Ho pensato: 'Non è così che lo vedo. Spero che non lo facciano così'".

Oltre vent'anni fa, quando ha iniziato la sua carriera, non erano molte le donne registe che avevano l'opportunità di dirigere progetti importanti, ma negli ultimi anni ha notato un grande cambiamento: "Quando ho iniziato, eravamo così poche", ha notato. "È davvero emozionante vedere così tante donne registe, così tante giovani registe".