Elvis vola oltre i 100 milioni di dollari al botteghino nordamericano

Inarrestabile Elvis: il film con Austin Butler diretto da Baz Luhrmann supera i 100 milioni di dollari al botteghino nordamericano, e continua a conquistare fruitori anche in altre aree.

Come riporta anche Deadline, infatti, il biopic sul Re del Rock 'n' Roll diretto da Baz Luhrmann sta scalando diverse classifiche pur non appartenendo a nessuno tra i brand più quotati, come Marvel, DC, Star Wars e simili, e ha anche attratto un più vario pubblico a sé.

Nelle sue prime due settimane al cinema, secondo ComScore/Screen Engine PostTrak, Elvis avrebbe generato interesse pari al 31% nella fascia d'età over 55 e più di metà per quella sui 45. Più del 45% del pubblico era composto da donne sopra i 25 anni, e anche i più giovani sembrano aver particolarmente apprezzato.

Per Warner Bros., Elvis è il secondo film dell'anno dopo The Batman a sorpassare il traguardo dei 100 milioni di incassi domestici, impresa che non è riuscita nemmeno ad Animali Fantastici: I Segreti di Silente, che si è fermato poco prima con 95.85 milioni di dollari.

"Elvis continua a far bene al box office in parte perché il pubblico più giovane, che non era ancora nato ai tempi di Elvis, sta accogliendo positivamente il film, e sta guidando entusiasticamente la conversazione sui social media" ha affermato Jeff Goldstein, President of Domestic Distribution di Warner Bros. Pictures. "Di pari passo con il successo del film, la colonna sonora della pellicola sta scalando diverse classifiche, con un riverbero tra più generi musicali, dalla musica dance all'hip-pop, e tanto altro, e le vendite del catalogo di Elvis Presley crescono sempre di più, con uno streaming della sua musica in aumento del 90%".

"Non siamo semplicemente compiaciuti di aver raggiunto un tale traguardo, ma anche davvero elettrizzati di vedere che stia accadendo con un film come Elvis" ha poi continuato Goldstein "Nel mercato di oggi, specialmente al box office estivo, vedere un titolo che non appartiene a nessuna IP pre-esistente, con un attore principale di fama emergente, che riesce a creare più di un po' di rumore al botteghino e portare a casa un risultato così significativo in più aree, è incredibilmente gratificante, ed è una riprova della qualità del film su tutti i fronti".