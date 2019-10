Elton John ha rischiato di morire: la rivelazione shock del musicista

Elton John ha rischiato di morire due volte, per via di un tumore alla prostata e di una grave infezione contratta in Sud America: il musicista lo rivela nel suo memoir Me: Elton John Official Autobiography.

Elton John è stato a un passo dalla morte, nel 2007 la star del pop ha rischiato di morire a seguito di un'infezione per via di un cancro alla prostata. Il musicista ha raccontato la traumatica esperienza nel memoir Me: Elton John Official Autobiography, in uscita il 15 ottobre.

Rocketman, un primo piano di Elton John al photocall di Cannes 2019

Secondo le anticipazioni del memoir diffuse dal Daily Mail, Elton John è stato a un passo dalla morte. Nel 2007 il musicista inglese ha subito la rimozione della prostata a causa di un tumore e avrebbe sofferto di una rara complicazione, un accumulo di liquido nei linfonodi, che lo condotto a "24 ore dalla morte".

Un'altra esperienza quasi fatale è stata l'infezione contratta in Sud America, il momento in cui si è sentito peggio nella vita che viene così descritto nel memoir: "Sono stato portato all'Ospedale King Edward VII di Londra, dove mi hanno fatto gli esami. Mi è stato detto che le mie condizioni erano così gravi che l'ospedale non aveva gli strumenti necessari per curarmi. Mi hanno dovuto trasferire alla London Clinic. Il mio ultimo ricordo è che iperventilavo mentre stavano cercando di trovarmi una vena per farmi un'iniezione. Alle 2.30 pm ero sul tavolo operatorio e mi stavano drenando liquido linfatico, questa volta dal mio diaframma".

L'infezione è stata talmente seria da condurre il cantautore a un passo dalla morte: "I dottori hanno detto a mio marito 'ancora un giorno e sarei morto'. Se il tour in Sud America fosse andato avanti un altro giorno sarei finito. Così sono stato incredibilmente fortunato. Giacevo nel letto in ospedale da solo, di notte, pregando di non morire e di poter rivedere i miei figli. Elton John ha fatto ritorno a casa dopo 11 giorni di ricovero.

