Elsbeth stasera su Rai 2: trama, guest star e anticipazioni degli episodi del 9 agosto

Doppio appuntamento con la terza stagione di Elsbeth, spin-off delle serie americane di successo The Good Wife e The Good Fight, in prima visione assoluta questa sera domenica 9 agosto alle 21:00 su Rai 2. Scopriamo insieme la trama delle stravaganti e geniali indagini dell'avvocatessa Elsbeth Tascioni, interpretata da Carrie Preston, le guest star del cast e la programmazione della serata.

Elsbeth 3: trame delle puntate del 9 agosto

Tornano le stravaganti e geniali indagini dell'avvocatessa Elsbeth Tascioni pronte a travolgere il pubblico con due nuovi ed entusiasmanti casi al limite dell'incredibile. Tra il mondo patinato della vita mondana newyorchese e l'ambiente elitario dell'editoria, la nostra protagonista si troverà ad affrontare delitti apparentemente perfetti e sospettati insospettabili. Con il suo inconfondibile stile eccentrico, la sua contagiosa ironia e un fiuto infallibile per i dettagli più impercettibili, Elsbeth metterà ancora una volta a dura prova la pazienza della polizia e dei criminali di turno, dimostrando che nessun colpevole può davvero farla franca quando c'è lei di mezzo.

Episodio 15 - Diversamente impegnata

L'episodio si apre con il brutale omicidio di Kimberly, una donna famosa nella sua cerchia sociale per essere stata sposata più volte e al centro della vita mondana dei suoi amici. Il suo corpo viene ritrovato nel suo appartamento e la polizia di New York indirizza subito i primi sospetti verso il marito.

Beanie Feldstein

Tuttavia, le indagini di Elsbeth Tascioni prendono una piega diversa quando inizia a scavare nelle dinamiche del gruppo di amici della donna, in particolare sul rapporto con Rachel Withers, una donna rimasta ferita dall'improvviso boicottaggio di un evento per lei fondamentale. Tra rivalità taciute, risentimenti accumulati nel tempo e piccoli indizi apparentemente insignificanti lasciati sulla scena del crimine, Elsbeth cercherà di ricostruire cosa sia davvero accaduto quella notte.

Episodio 16 - Il signore in giallo

La vicenda ruota attorno a un tragico fatto avvenuto all'interno di una rinomata libreria indipendente di New York, dove l'anziano proprietario e critico letterario Barney Corman perde la vita travolto dal crollo di pesanti scaffali. L'evento viene inizialmente archiviato come un tragico quanto banale incidente domestico.

Carrie Preston e Ben Levi Ross

Diciotto mesi dopo, il celebre scrittore Elliott Pope pubblica un nuovo romanzo giallo di grande successo intitolato Snow Falls Down. Leggendo il libro, Elsbeth nota incredibili e inquietanti analogie tra la finzione narrativa e la reale dinamica della morte del libraio. Convinta che il romanzo nasconda la confessione di un delitto perfetto, Elsbeth riapre informalmente il caso, arrivando persino a organizzare un club del libro per mettere sotto pressione il famoso autore e fare luce sulla verità.

Cast e dove vedere Elsbeth 3 in tv e in streaming

Agli episodi partecipano guest star di grande richiamo: nell'episodio Diversamente impegnata troviamo Beanie Feldstein nel ruolo di Rachel Withers e Ali Fumiko Whitney nei panni di Kimberly Brooks amica di Rachel e vittima del delitto attorno a cui ruota l'episodio. In Il signore in giallo, Griffin Dunne è Elliott Pope il vanitoso ed egocentrico scrittore di bestseller che non tollera le stroncature alla sua opera. Mark Linn-Baker è il proprietario di una storica libreria e vittima dell'omicidio. Nel cast fisso ritroviamo Carrie Preston nel ruolo di Elsbeth Tascioni e Wendell Pierce nei panni del Capitano C.W. Wagner.