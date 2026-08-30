Elsbeth 3, stasera su Rai 2 finale di stagione: trame e anticipazioni

Stasera, domenica 30 agosto, su Rai 2, in prima serata, torna Elsbeth, l'originale detective interpretata da Carrie Preston, protagonista dello spin-off delle celebri serie The Good Wife e The Good Fight. In programma ci sono i due episodi che concludono la terza stagione della serie, già rinnovata per una quarta stagione. La brillante investigatrice sarà alle prese con due casi molto diversi tra loro, tra il mondo spietato del gossip e quello esclusivo dell'alta società newyorkese.

Elsbeth 3: trame delle puntate del 30 agosto

I due episodi conclusivi della terza stagione portano Elsbeth al centro di due indagini molto differenti, ma entrambe caratterizzate da ambienti in cui apparenze, segreti e manipolazioni giocano un ruolo fondamentale. Nel primo caso la detective si confronta con una giornalista di gossip tanto abile quanto spregiudicata; nel secondo, invece, si ritrova a indagare sulla morte di un giovane membro di una famiglia reale all'interno di uno degli hotel più iconici di Manhattan.

Episodio 19 - Io lo dirò

Elsbeth si trova a indagare sul mondo del giornalismo scandalistico dopo l'assassinio di Otis Langley, un noto conduttore televisivo. I suoi sospetti si concentrano su Betty Heymouth, interpretata dalla guest star Tracey Ullman, una leggendaria e spietata cronista di gossip nota per l'uso della tecnica del catch and kill, ovvero l'acquisto di notizie scandalose con l'obiettivo di impedirne la pubblicazione. Elsbeth dovrà cercare di incastrarla, affrontando una donna esperta nel manipolare la verità e nel proteggere a ogni costo i propri segreti.

Patti LuPone nel ruolo della cantante Ruby Lane e Carrie Preston nei panni di Elsbeth Tascioni

Episodio 20 - Ecco tutto (Finale di stagione)

In un iconico e lussuoso hotel di Manhattan, la morte improvvisa del duca Sebastian, un giovane membro di una famiglia reale, trasforma l'edificio in una complessa scena del crimine. Elsbeth si addentra nelle dinamiche tra gli ospiti dell'alta società e gli artisti di cabaret che risiedono lì da tempo, cercando di ricostruire cosa si nasconda dietro quella morte apparentemente improvvisa.

Parallelamente al caso, l'episodio chiude anche alcuni importanti archi narrativi personali: Teddy pianifica la sua proposta di matrimonio a Roy, mentre l'intera squadra si trova a fare i conti con un momento di grandi decisioni e cambiamenti personali.

I due episodi chiudono così una stagione ricca di casi eccentrici e personaggi sopra le righe, mantenendo intatto il mix di giallo, ironia e umanità che ha reso Elsbeth uno dei personaggi più originali del panorama televisivo recente. E, con la conferma della quarta stagione, per la detective più imprevedibile di New York il caso è tutt'altro che chiuso.