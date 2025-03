Elon Musk: Darren Aronofsky si prepara a girare il biopic sul miliardario, ecco quando inizieranno le riprese

Si starebbe concretizzando l'ipotesi del biopic sul consigliere di Trump diretto da Darren Aronofsky per A24 e ci sarebbe un attore pronto a offrirsi per il ruolo per via della somiglianza.

Nel 2023 Darren Aronofsky aveva annunciato una nuova collaborazione con A24 per realizzare un film biografico basato sulla vita del magnate della tecnologia, CEO di SpaceX e proprietario di X Elon Musk. adesso sappiamo anche quando il film, più attuale che mai, verrà girato.

Aronofsky baserà il progetto sulla biografia di Musk di Walter Isaacson. Secondo un fonte vicina a WorldofReel, l'obiettivo è girare in autunno, "subito dopo che Aronofsky avrà terminato la promozione per Caught Stealing". Un'altra persona, molto vicina al progetto, ha affermato che le riprese questo autunno sarebbero ancora in forse e che il progetto sarebbe "in fase preliminare di sviluppo".

Darren Aronofsky ha già collaborato con A24 per l'acclamato The Whale, che ha fatto vincere l'Oscar a Brendan Fraser. Verso la fine del 2023, i diritti del libro di Walter Isaacson hanno scatenato una guerra di offerte molto combattuta, con i principali studi e registi in lizza, prima che A24 riuscisse finalmente ad aggiudicarseli per una bella somma a otto cifre.

Darren Aronofsky

Di cosa parlerà il biopic

Elon Musk sulla cover di Time

Il biopic su Elon Musk dovrebbe affrontare l'infanzia e la giovinezza del magnate 52enne in Sud Africa coi genitori, il padre ingegnere "fantasista carismatico" Errol Musk e la madre dietologa, Maye Musk, seguendo la sua ascesa come CEO di Space X e Tesla.

Sebbene nessun attore sia stato ancora ufficialmente associato al progetto di Aronofsky, c'è chi suggerisce l'ipotesi di Kevin Durand per via della somiglianza col il consigliere di Donald Trump.

Interrogato sulla possibilità, l'attore ha ammesso: "Tutti mi fermano per strada per chiedermelo. Allora voglio lanciare un appello a uno uno dei miei registi preferiti al mondo, Darren Aronofsky. Sono pronto per te Darren. Perché Elon sembra mio fratello. I miei genitori dicono, 'Oh, mio ​​Dio, questo è come il tuo fratello perduto da tempo.' E il mio forte come attore è diventare esseri umani diversi, capite? Quindi sono pronto."