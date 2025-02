Elodie furiosa a Domenica In: "Ma ti pare che mi sono inca**ata per...". La verità sul vestito strappato

Elodie senza freni nella puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo 2025. La cantante, che si è classificata al 12° posto con la sua canzone Dimenticarsi alle sette, ha perso la pazienza in diretta su Rai Uno, attaccando duramente i giornalisti e difendendo Giorgia, esclusa dal podio del Festival.

Elodie furiosa contro i giornalisti

Tutto è iniziato quando Davide Maggio, noto giornalista televisivo, le ha chiesto chiarimenti sul presunto "vestito-gate", ovvero la voce secondo cui qualcuno le avrebbe strappato l'abito prima dell'esibizione finale. La cantante ha subito smentito il gossip, visibilmente irritata: "Ma ti pare che mi inc*o perché mi hanno strappato un vestito? Scrivete caate! Io ero semplicemente emotiva, come ho già detto!", ha dichiarato spazientita, accompagnando la frase con un gesto inequivocabile.

Secondo alcune indiscrezioni, Elodie avrebbe lasciato l'Ariston furiosa, senza fermarsi nemmeno per un'intervista a Rai Radio. Quando le è stato fatto notare che i giornalisti avevano cercato di capire il motivo del suo nervosismo, la cantante ha rincarato la dose: "Fate diventare tutto più grande di quello che è. Io lavoro con l'emotività, ero scossa per conto mio. Nessuno mi ha fatto niente, questa è una ca**ata abominevole."

Ma l'ira di Elodie non si è fermata qui. La cantante si è anche lasciata andare a un'emozionata difesa di Giorgia, che non è riuscita a salire sul podio del Festival. "Sono rimasta molto male, mi fa inc***are. Doveva esserci lei tra i primi tre. Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. L'abbiamo osannata per tutta la settimana e poi? Dov'è stato il sostegno?", ha detto tra le lacrime, aggiungendo una riflessione amara sulla condizione delle donne nell'industria musicale: "Sembra sempre che dobbiamo fare mille capriole e poi non basta mai. Siamo sempre in minoranza."

Parole forti, che hanno acceso il dibattito post-Sanremo e ribadito ancora una volta la personalità senza filtri di Elodie, una delle voci più carismatiche del panorama musicale italiano.