Elodie a Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7, testo e significato

Elodie non ha bisogno di presentazioni: uscita dalla scuola di Amici nel 2016, ha poi avviato una fortunata carriera musicale. Quella al Festival di Sanremo 2025, sarà la sua quarta partecipazione. Il brano si intitola Dimenticarsi alle 7, una canzone che riflette sulla malinconia che si prova dopo una notte speciale.

Dimenticarsi alle 7, il testo completo

Dimenticarsi alle 7 è sritto da D. Petrella - D. Simonetta - E. Di Patrizi Edito da Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/ Double Trouble Club/Eclectic Music Publishing

Uno scatto di Elodie

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile

In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città

Degli occhi miei

Se è vero che poi fanno la ruggine

Io non voglio più piangere così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(Amore)

Poi rivedersi ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un'idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Quando prendi a calci la poesia

Ma che bella sei

Nella tua solitudine

Sembra tutto più facile così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(amore)

Ancora ancora ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un'idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora e ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Così di un giorno qualunque

Mentre si parla di niente

Lì seduti in un bar

Può capitare a chiunque

Mai a noi no

Ma che strano effetto che fa

Mandare giù

La verità

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Dove vai

Rimani

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Dimenticarsi alle 7, il significato

Ti mangio il cuore: Elodie in una scena del film

Il brano attinge alle esperienze personali di Elodie quando, ancora giovanissima, ha lavorato nelle discoteche. Ripensando a quell'atmosfera e alla malinconia che si prova quando qualcosa di bello finisce, la canzone riflette sulla mattina dopo l'euforia: quando arriva il momento di dimenticare. Ma soprattutto quando, dopo una serata passata a ballare, la verità fa male; a quel punto, si vorrebbe solo scordare un amore che, invece, il cuore vorrebbe rimanesse ancora.