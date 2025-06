Elodie, il concerto di San Siro diventerà un docu-film in onda su Canale 5

Alcune indiscrezioni rivelano che il concerto di Elodie di San Siro - che si è svolto a Milano l'8 giugno - potrebbe arrivare in tv e su Canale 5 come un di docu-film.

Un cambio di look che celebra la sua femminilità che lotta contro il patriarcato, una carriera musicale in ascesa e riconoscimenti anche dal mondo del cinema: Elodie è diventata una vera e propria star. Uno status concretizzato da un tour da (quasi) tutto esaurito negli stadi. E, come riportano alcune voci di corridoio, pare che dalla tappa milanese, a San Siro, possa nascere un *docu-film per Canale 5.

Elodie e l'ipotesi di uno speciale per Mediaset

L'esibizione di Elodie a Sanremo 2025

L'8 giugno è una data storica per Elodie dato che, sotto una platea di fan urlanti e adoranti, la cantante si è esibita per un concerto da tutto esaurito che corona un anno di grandi riconoscimenti. In merito al concerto di Milano sono trapelate alcune notizie che fanno credere che, presto, il live potrebbe arrivare in tv su Canale 5.

A rivelarlo è Santo Pirrotta su Vanity Fair: "In questi mesi Elodie ha mostrato sui social ore e ore di studio nelle sale di danza", racconta il giornalista. "E ha mostrato come, con il suo corpo di ballo, trasformerà lo show in un musical. Tanti gli ospiti musicali, e non mancheranno gli abiti - affidati agli stilisti più importanti della scena mondiale - preparati apposta per lei", continua.

"Ma non è tutto. Perché le telecamere di Mediaset la seguiranno anche nel backstage e mostreranno momenti inediti di The Stadium Show. Le immagini esclusive dei concerti saranno trasmesse in prima serata su Canale 5", conclude.

Il concerto è stato (per davvero) imponente ed è stato costruito proprio come un musical diviso in più atti (quattro, come le copertine del suo ultimo album) e si sposa benissimo per una trasmissione in tv. Per ora da Mediaset non c'è nessun comunicato ufficiale, ma la notizia già fa gola ai fan. Si ipotizza di una trasmissione a fine giugno. Elodie, però, non si ferma perché dopo Milano vola a Napoli e allo Stadio Maradona per un'altra tappa del suo tour.