Giornate Professionali di Cinema 2025: il premio a Elodie e tutti gli altri appuntamenti dell'edizione

La cantante e attrice riceverà un premio nel corso delle Giornate Professionali, ci saranno anche il nuovo film di Massimiliano Bruno e la coppia Hugh Jackman e Kate Hudson

Cinema e musica si incontrano alla 48ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema "Growing", in programma all'Hilton Sorrento Palace da lunedì 1 a giovedì 4 dicembre 2025.

L'evento, punto di riferimento per l'industria cinematografica italiana, si prepara a celebrare talenti emergenti, grandi anteprime e le principali case di distribuzione del Paese.

Il primo dei Premi ANEC ai talenti emergenti del cinema italiano sarà assegnato a Elodie, artista che, dopo aver conquistato palcoscenici e classifiche musicali, ha intrapreso con successo un percorso nel cinema d'autore.

Elodie al photocall del Comicon 2024

Elodie e il cinema d'autore

Dopo l'esordio in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, la cantante e attrice è tornata sul grande schermo nel film Fuori di Mario Martone, dove interpreta una delle ex compagne di cella di Goliarda Sapienza. Già vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro d'argento, Elodie sarà presto protagonista di altri titoli attesi nel 2026.

La premiazione avverrà mercoledì 3 dicembre durante la serata dei Biglietti d'Oro ANEC del cinema italiano, condotta da Gioia Marzocchi nella Sala Sirene dell'Hilton Sorrento Palace.

A seguire, la serata continuerà all'insegna della musica con l'anteprima italiana di Song Sung Blue - Una melodia d'amore, diretto da Craig Bewer e distribuito da Universal Pictures, che vede Hugh Jackman e Kate Hudson nei panni di una coppia di interpreti di cover di Neil Diamond. La proiezione sarà aperta anche al pubblico di Sorrento.

L'ordine del tempo: Edoardo Leo durante il photocall alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Cinema italiano sempre protagonista

Il nostro cinema sarà protagonista anche il giorno precedente, martedì 2 dicembre, con la presentazione di 2 cuori e 2 capanne, nuovo film di Massimiliano Bruno prodotto da Vision Distribution. La commedia, che racconta l'incontro turbolento tra un preside e un'insegnante agli antipodi, vede nel cast Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Anche in questo caso, l'anteprima sarà aperta al pubblico e alla presenza del regista.

Come da tradizione, le convention delle società di distribuzione scandiranno le giornate dell'evento. Si parte lunedì 1 dicembre alle 17.00 con Walt Disney, per concludere giovedì 4 con Warner Bros., che chiuderà ufficialmente l'edizione 2025.