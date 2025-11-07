Giornate Professionali di Cinema 2025: il premio a Elodie e tutti gli altri appuntamenti dell'edizione

Cinema e musica si incontrano alla 48ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema "Growing", in programma all'Hilton Sorrento Palace da lunedì 1 a giovedì 4 dicembre 2025.
L'evento, punto di riferimento per l'industria cinematografica italiana, si prepara a celebrare talenti emergenti, grandi anteprime e le principali case di distribuzione del Paese.
Il primo dei Premi ANEC ai talenti emergenti del cinema italiano sarà assegnato a Elodie, artista che, dopo aver conquistato palcoscenici e classifiche musicali, ha intrapreso con successo un percorso nel cinema d'autore.
Elodie e il cinema d'autore
Dopo l'esordio in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, la cantante e attrice è tornata sul grande schermo nel film Fuori di Mario Martone, dove interpreta una delle ex compagne di cella di Goliarda Sapienza. Già vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro d'argento, Elodie sarà presto protagonista di altri titoli attesi nel 2026.
La premiazione avverrà mercoledì 3 dicembre durante la serata dei Biglietti d'Oro ANEC del cinema italiano, condotta da Gioia Marzocchi nella Sala Sirene dell'Hilton Sorrento Palace.
A seguire, la serata continuerà all'insegna della musica con l'anteprima italiana di Song Sung Blue - Una melodia d'amore, diretto da Craig Bewer e distribuito da Universal Pictures, che vede Hugh Jackman e Kate Hudson nei panni di una coppia di interpreti di cover di Neil Diamond. La proiezione sarà aperta anche al pubblico di Sorrento.
Cinema italiano sempre protagonista
Il nostro cinema sarà protagonista anche il giorno precedente, martedì 2 dicembre, con la presentazione di 2 cuori e 2 capanne, nuovo film di Massimiliano Bruno prodotto da Vision Distribution. La commedia, che racconta l'incontro turbolento tra un preside e un'insegnante agli antipodi, vede nel cast Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Anche in questo caso, l'anteprima sarà aperta al pubblico e alla presenza del regista.
Come da tradizione, le convention delle società di distribuzione scandiranno le giornate dell'evento. Si parte lunedì 1 dicembre alle 17.00 con Walt Disney, per concludere giovedì 4 con Warner Bros., che chiuderà ufficialmente l'edizione 2025.