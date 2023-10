Elodie ed Andrea Iannone si sono lasciati? Le indiscrezioni della rete

Elodie e Andrea Iannone sembrano essere in crisi e avrebbero preso la decisione di separarsi. La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nell'estate del 2022, non ha rilasciato alcun commento ufficiale in merito all'indiscrezione che sta circolando in rete nelle ultime ore.

Le prime notizie sul fidanzamento tra Elodie e Andrea Iannone sono circolate nell'agosto del 2022, quando il campione di motociclismo e la cantante furono avvistati insieme inizialmente in Puglia, successivamente in Sardegna a Porto Cervo, e infine a Lugano, la cittadina svizzera in cui risiede Andrea.

Le indiscrezioni su Elodie e Andrea Iannone

Secondo i rumors che circolano oggi in rete, Elodie e Andrea, a poco più di un anno dall'inizio della loro relazione, sembrerebbero attraversare una fase di crisi. Alcuni follower di Deianira Marzano hanno segnalato all'esperta di gossip che tra la cantante e l'ex di Belen ci sarebbero delle tensioni. Tuttavia, al momento, si tratta solo di un'indiscrezione, priva di conferme ufficiali. Né Iannone né Elodie hanno rilasciato commenti sullo stato della loro relazione.

Elodie aveva parlato per la prima volta del suo rapporto con Andrea Iannone in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. La cantante, durante quei giorni, si trovava a Venezia per presentare Ti mangio il cuore, il film di Pippo Mezzapesa in cui ha esordito come attrice, qui la nostra recensione di Ti mangio il cuore.

Nel corso dell'intervista al magazine, Elodie aveva dichiarato: "Andrea è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne". Lo scorso 22 settembre, Elodie ha rilasciato Fari Spenti, il suo nuovo singolo firmato ancora una volta da Elisa.