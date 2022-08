Elodie e Andrea Iannone insieme a Lugano dopo la vacanza in Sardegna

Elodie e Andrea Iannone sono stati visti insieme a Lugano: dopo aver passato parte dell'estate insieme in Puglia e in Sardegna, la cantante e il motociclista hanno fatto tappa nella città dove vive Andrea. Le foto sono state mandate da alcuni utenti all'influencer Deianira Marzano che le ha pubblicate sul suo profilo di Instagram.

Il gossip estivo sta puntando l'obiettivo su Elodie e Andrea Iannone, la cantante e il motociclista sono stati visti insieme in vari momenti di questa calda estate e in località diverse. Il primo avvistamento, ad agosto, c'e stato in Puglia. Il secondo in Sardegna, dove, complice i ben informati, si è saputo che tra la presunta coppia c'e' stato anche uno scambio di effusioni in un ristorante di Porto Cervo.

Se, come diceva Agatha Christie, "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova", ecco arrivare il terzo indizio sotto forma di foto. L' scatto è stato 'rubato' da alcuni follower di Deianira che lo hanno girato all'influencer che, a sua volta, l'ha pubblicato su profilo Instagram.

Nelle foto Andrea e Elodie camminano con le mani molto vicine, sembrano quasi toccarsi, troppo poco per dire che è nato una amore, ma forse i due stanno iniziando una frequentazione, cercando di capire come si svilupperà. Elodie, che dopo la rottura con Marracash, che ha definito la persona che amerà di più nella sua vita, non ha confermato nessuna relazione, dei vari flirt che le sono stati attribuiti. Andrea Iannone, in passato, è stato legato a Belen Rodrigue e, Giulia De Lellis.