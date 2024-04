Comicon 2024, da Elodie a Liberato: gli appuntamenti da non perdere

Quattro giorni di panel, appuntamenti, dibattiti, mostre, incontri: a Napoli tornano i colori della cultura pop del Comicon. Giorno per giorno, ecco gli aventi che non dovreste perdere!

Fumetti, cinema, serie, anime. E ancora musica, realtà aumentata, cosplay, dibattiti, videogiochi. Dal 1998, Napoli è il centro assoluto della cultura pop, spalancando le porte degli spazi della Mostra d'Oltremare a Fuorigrotta per l'evento che catalizza l'attenzione di migliaia e migliaia di appassionati: il Comicon. E rieccolo, naturalmente, anche quest'anno. Dal 25 al 28 aprile, gli spazi del villaggio si colorano, prendendo letteralmente vita: spazi a tema, attività, intrattenimento, stand, area food (e non mancherà la pizza, con il Pizzacon!), gadget e gli ospiti che renderanno Napoli la capitale italiana dell'entertainment a 360 gradi.

Elodie rivista da Milo Manara

Noi di Movieplayer.it, in featuring con Multiplayer.it, seguiremo da molto vicino l'evento: vi porteremo sopra e sotto il palco, vi porteremo poi al centro delle arene, e vi faremo vivere il Comicon attraverso le nostre live quotidiane, in cui non mancheranno ospiti speciali, tra opinioni, approfondimenti e giochi. E l'edizione 2024 del Comicon, tra l'altro, si annuncia a dir poco pazzesca: andando in ordine sparso, si celebreranno i 20 anni di Winx, risuonerà la musica del maestro Sakimoto, troveremo i laboratori dell'Area Kids, e poi occhio al Cosplay Challenge e, ancora, divertimento assicurato con i mattoncini LEGO. Ci sarà Elodie, in dialogo con Milo Manara, per uno dei momenti più attesi del Comicon, e troveremo allestite delle speciali mostre a tema: dai paesaggi di Igort fino alle tavole di John Romita Jr., altro ospite di assoluto rilievo. Insomma, se il Comicon di Napoli offre davvero il meglio del pop, ecco quelli che sono alcuni tra gli appuntamenti da non perdere (il programma completo potete consultarlo sul sito del Comicon!)

Giovedì 25 aprile, da Paolo Nespoli a Liberato

Il segreto di Liberato, tra gli appuntamenti imperdibili del Comicon

Iniziamo subito con un appuntamento dal sapore classico. Nella sala Andrea Pazienza, Igort, Milo Manara e Marco Steiner dialogheranno sul fumetto storico e d'avventura, iniziando il percorso dal mito di Hugo Pratt. Con una nota, questo è solo uno degli appuntamenti del Comicon di cui è previsto il servizio di interpretariato LIS (lingua dei segni italiana). Giovedì 25 viene poi inaugurata l'area giochi, con i festeggiamenti dei 50 anni di Dungeons & Dragons. Tra gli eventi che non potete perdere, evidenziatore giallo su Il segreto di Liberato, documentario diretto da Francesco Lettieri e Giorgio Testi, sul mito dell'artista partenopeo, animato da LRNZ e Giuseppe Squillaci. Verranno mostrate in anteprime alcune scene, presso il Teatro Mediterraneo. Il film esce al cinema il 9 maggio. Nella Sala Arte7, c'è poi Maurizio Nataloni, per un percorso attraverso le sigle storiche dei cartoni animati. In serata, all'Auditorium, una speciale proiezione di Metropolis con la musica dal vivo. Altro grande ospite, l'astronauta Paolo Nespoli che insieme ai divulgatori Adrian Fartade e Luca Perri metteranno in relazione videogiochi ed esplorazione spaziale.

Comicon Napoli 2024: 50 anni di Dungeons & Dragons, Viktor Krum di Harry Potter e le altre novità

Venerdì 26 aprile, la musica di Sakimoto e il cinema di Quentin Dupieux

Elodie al Comicon, in dialogo con Milo Manara

Tanta musica il 26 aprile: il Comicon apre le porte ad Elodie, per un dibattito insieme a Milo Manara, in quanto l'artista ha realizzato una speciale cover del club tape Red Light. Si rifletterà su quanto la figura della donna sia cambiata nel mondo dell'arte, e su quanto la comunicazione stia effettivamente evolvendosi. Ancora musica con Hitoshi Sakimoto, uno dei più importanti musicisti della storia dei videogiochi, in scena all'Auditorium lo spettacolo Hitoshi Sakimoto - New Gaming Worlds, che si concentrerà sui brani più noti del Sensei. Interessante poi l'approfondimento Storia dei videogiochi, com'è cambiato l'insegnamento dagli Anni Ottanta ad oggi, nell'area Workshop, e per la categoria cinema verrà poi proiettato in anteprima Daaaaaalí!, nuovo film di Quentin Dupieux.

Sabato 27 aprile, la mostra di Casty, Labadessa e le prime immagini di IF

Ryan Reynolds e il suo amico immaginario in IF di John Krasinski

Tra un evento e l'altro, fate un salto alla mostra della disegnatrice Casty, che ha realizzato una speciale variant cover di Topolino dedicata a Napoli. Sempre fumetti con Labadessa, nella Sala Italia, che presenterà il suo nuovo graphic novel Maledetto Poeta (Feltrinelli), cantando poi alcune delle sue canzoni. Lato cinema, Ciro Priello e Blue presentano alcune sequenze in anteprima di IF - Gli amici immaginari di John Krasinski (dal 16 maggio al cinema), mentre all'Auditorium Lorenzo Zurzolo ripercorrerà la sua carriera, da Baby a La Storia. Nell'area kids, si può giocare con Sonic, tra disegni e quiz; per i cultori dei manga, presso la Sala Meetin Hiroba un dibattito su Esther, raccolta di storie realizzate da Keizo Miyanishi. Ma se siamo a Napoli, non manca il calcio: Lele Adani, nello spazio HyperStage, rifletterà sugli Europei 2024 e sulle figurine collezionabili.

Domenica 28 aprile, le Winx di Iginio Straffi e Giampaolo Morelli con Falla Girare 2

Il ritorno della banda in Falla girare 2 - Offline

La giornata conclusiva del Comicon? Si chiude in bellezza: tanti i panel, tante le premiazioni, e tanti gli appuntamenti, e ne segnaliamo diversi: ci sarà un approfondimento con Sara Bilotti sulla nuova scuola del giallo napoletano; Sergio Mazzola e Stefano Palma spiegano le potenzialità di Unity legato ai videogiochi; presso il Music DoJo si tiene lo Winx Celebration Show (in sala Andrea Pazienza ci sarà poi un panel con Iginio Straffi), e successivamente panel dedicato al doppiaggio della serie Prime Video Hazbin Hotel. A chiudere, risate assicurante con l'anteprima di Falla Girare 2 - Offline, presso l'Auditorium, insieme ai protagonisti, Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Valeria Angione, Desirèe Pöpper.