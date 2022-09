Elodie a Verissimo su Andrea Iannone: "è un bravo corteggiatore"

Il flirt tra Elodie e Andrea Iannone va avanti: la cantante a Verissimo ha confermato che la frequentazione con il pilota continua, anche se è troppo presto per poter parlare di relazione. I due sono stati visti insieme per la prima volta agli inizi d'agosto in Puglia, poi in Sardegna ed infine a Lugano, dove Iannone ha la residenza.

Elodie ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Andrea Iannone in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante in quei giorni era a Venezia per presentare Ti mangio il cuore, il film di Pippo Mezzapesa in cui fa il suo esordio come attrice. Al magazine Elodie aveva detto: "È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne".

Elodie è stata ospite a Verisssimo, dove Silvia Toffanin le ha chiesto del suo rapporto con Andrea Iannone: "Ci conosciamo da un mese. È una bella frequentazione, Andrea è una bella persona. Parliamo molto, ridiamo. Oggi è troppo presto per dire quello che sarà, è tutto da scoprire, ci daremo la possibilità di frequentarci e di conoscerci, poi si vedrà", ha detto come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

"Quando ho intervistato Andrea mi ha detto che è un bravo corteggiatore, è vero?", le ha chiesto subito dopo Silvia Toffanin. "Sì, lo è", ha risposto Elodie. La neo attrice ha confermato il flirt ma, ancora una volta, ha preferito non sbilanciarsi sulla natura del rapporto con l'ex fidanzato di Belen.