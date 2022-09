Venezia 2022, Elodie su Ti mangio il cuore: "La scena di nudo? Ho un rapporto sereno con il mio corpo"

Elodie ha preso parte al Festival di Venezia 2022 debuttando nel mondo del cinema con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. Durante un'intervista, come riportato dal Corriere della Sera, la cantante ha parlato della scena di nudo presente nel film, in concorso nella sezione Orizzonti.

La star si è aperta a proposito della sequenza dichiarando: "Nessun imbarazzo. Ho da sempre un rapporto sereno con il mio corpo. Un seno è un seno. Ce l'ho io come lei, sono abbiamo ghiandole diverse. È da un po' che penso alla possibilità di fare un'esperienza come attrice, ma attendevo la magia, qualcosa che mi colpisse."

"Mi sono innamorata di questo progetto, da parte mia è stato pretenzioso accettare ma è stata per me un'occasione profonda, distante da quello che faccio", ha continuato Elodie, per poi rispondere anche ad una serie di domande relative alla politica: "So già chi votare. So anche chi non votare. Hillary Clinton ha detto che una donna premier è già una cosa buona? Non sono d'accordo. L'unico pregio della Meloni è che è determinata".

La sinossi di Ti mangio il cuore recita: "Puglia. Arso dal sole e dall'odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto."