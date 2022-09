Elodie su Andrea Iannone: "è una persona che mi piace"

Non è un no ma non è neanche un si, Elodie parla del presunto flirt con Andrea Iannone, ammettendo che esiste e ma, per il momento, è una frequentazione senza nessuna aspettativa, da parte di entrambi.

Elodie in questi giorni è stata a Venezia pere presentare Ti mangio il cuore, il nuovo film di Pippo Mezzapesa, presentato a Venezia 2022. Il lungometraggio sarà distribuito in sala il 22 settembre con 01 Distribution, qui trovate la recensione di Ti Mangio il cuore.

Raggiunta da Vanity Fair la cantante ha parlato, tra le altre cose, del flirt con Iannone, i due sono stati fotografati a Lugano, la città dove vive Andrea. L'ex di Belen ed Elodie hanno passato insieme gran parte del mese d'agosto godendosi il mare della Puglia, prima, e della Sardegna, dopo. Il rapporto tra i due, per il momento, è ancora nella fase della conoscenza, una storia che potrebbe evolversi in qualsiasi modo, ha spiegato l'artista al magazine: "È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne".

Elodie Con Vanity Fair è tornata a parlare anche dei diritti civili, un tema che le sta a cuore e, in questi ultimi tempi, l'ha portata a scontrarsi con Giorgia Meloni: "Come si fa a usare una parola come "devianze", così becera per parlare di problematiche giovanili? L'avrei accettato se parole simili fossero state pronunciate da un uomo, ma non da lei. A mio avviso, ha dimostrato di non essere madre e di non avere sensibilità accudente. A quel punto, quando hai un figlio maschio che fai, gli dici di non piangere perché un uomo non deve mostrare debolezze? Ma per piacere. Se c'è una problematica significa che c'è una ferita, e come tale va curata".