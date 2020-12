Elliot Page: le reazioni sui social da Miley Cyrus a James Gunn

Le reazioni sui social al coming out come transgender di Elliot Page, ex Ellen Page sono state tante: scopriamo cosa hanno scritto alcune celebrità di Hollywood.

Nelle scorse ore Ellen Page ha fatto coming out come transgender, presentandosi al mondo come Elliot Page. Da Miley Cyrus a James Gunn e Ruby Rose, sono tante le celebrità che hanno espresso il proprio sostegno e la propria ammirazione all'attore di The Umbrella Academy e Juno: scopriamo le prime reazioni sui social.

L'ultimo mese dell'anno è stato inaugurato da una notizia che ha richiamato l'attenzione di gente comune e celebrità a livello internazionale: Elliot Page, precedentemente noto come Ellen Page, ha fatto coming out come transgender. Attraverso una lunga dichiarazione condivisa sui social, l'interprete di Juno ha scritto: "Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. Per essere qui. Per essere arrivato in questo posto della mia vita". Elliot ha detto che finalmente ama il suo "sé autentico" ma ammette di essere "spaventato dall'invasività, dall'odio, dalle battute e dalla violenza". La star di The Umbrella Academy ha quindi aggiunto: "Amo il fatto di essere trans. E amo il fatto di essere queer. E più abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce".

Come prevedibile, questo coming out ha scatenato le reazioni della gente comune, tanto da far salire Elliot Page in cima alle tendenze di Twitter. Non sono però mancati commenti da parte di personalità di Hollywood che hanno voluto esprimere il proprio sostegno a favore di una persona che, con estremo coraggio, ha saputo mettere la propria serenità al primo posto, anche al di sopra di qualsiasi convenienza. Tra i messaggi apparsi sul profilo di Elliot Page, troviamo quelli di Ruby Rose, Miley Cyrus e Kate Mara: l'ex protagonista di Batwoman ha scritto un semplice "Love love love you x", la popstar e attrice americana ha scritto "Elliot rules!", mentre Mara si è limitata ad un cuore che forse vale più di mille parole. Patricia Arquette ha scritto "Ti invio amore e supporto" e Alyssa Milano ha ringraziato Page per il coraggio dimostrato, scrivendo: "Thank you for this, Elliot". Anche James Gunn ha voluto dire la sua, condividendo le seguenti parole: "Elliot, ti amo, sono orgoglioso di te e ti ammiro. Per favore continua ad essere un faro di coraggio, compassione e forza per tutti noi". Mia Farrow, infine, ha scritto: "Ti auguro ogni benedizione e felicità mentre inizi la tua nuova avventura, caro Elliot! Che bello!".