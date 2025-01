Elliot Page ha annunciato lo sviluppo della serie tv tratta dal videogioco Beyond: Two Souls, di cui era protagonista.

Il videogioco Beyond: Two Souls diventerà una serie tv prodotta da Elliot Page, che ne era stato protagonista insieme a Willem Dafoe.

Il progetto sarà realizzato da Pageboy Productions in collaborazione con Quantic Fream S.A.S. e lo sviluppo è nelle primissime fasi.

Cosa racconta il videogioco

Beyond: Two Souls aveva come protagonista la giovane Jodie Holmes, dotata di straordinarie capacità sovrannaturali. La ragazza rimane coinvolta in una cospirazione governativa e altri problemi legati a forze di un altro mondo. Jodie è connessa a una misteriosa entità chiamata Aiden e deve affrontare lo sfruttamento militare e più di una minaccia mentre scopre la vera natura dei suoi poteri.

La serie tv dovrebbe seguire il percorso di Jodie passando da quando è un esperimento del governo ai momenti in cui è in fuga e cerca di capire i suoi poteri e il legame con Aiden.

Elliot Page ha dichiarato: "Le riprese per il gioco hanno rappresentato una delle esperienze attoriali più complesse e soddisfacenti della mia carriera. La ricca narrazione e la profondità emotiva della storia ci offrono una base fantastica. Vogliamo creare una visione unica per i personaggi e il loro percorso, in grado di far immedesimare i fan e chi si avvicina per la prima volta alla storia".

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

La speranza dei produttori

Matt Jordan Smith, responsabile dei progetti di Pageboy, ha dichiarato: "Questo adattamento renderà onore all'eredità del gioco e al tempo stesso inviterà delle prospettive nuove. Immergersi nelle questioni legate alla sopravvivenza e del modo in cui decisioni prese in pochi secondi possono modificare non solo la nostra vita, ma anche quelle degli altri, sono la chiave giusta per raccontare la storia".

Il videogioco, sviluppato da Quantic Dream e pubblicato da Sony Computer Entertainment, ha debuttato nel 2013 al Tribeca Film Festival.