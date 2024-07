Elliot Page è un uomo trans nel trailer del drammatico Close to You

Elliot Page interpreta un uomo che torna a casa nel bel mezzo di alcune dinamiche familiari molto tese nel trailer del dramma Close to You. Greenwich Entertainment distribuirà il film del regista Dominic Savage dal prossimo 16 agosto negli Stati Uniti

Close to You è stato presentato lo scorso autunno al Toronto International Film Festival e ora è pronto per sbarcare nelle sale cinematografiche americane. Protagonista del film, presentato a vari festival tra il 2023 e il 2024, è la star di The Umbrella Academy e Juno.

Tornare a casa

Nel film, Elliot Page interpreta Sam, un uomo trans che torna a casa per una riunione di famiglia e riallaccia i rapporti con un vecchio amico:"Sto tornando a casa per il compleanno di mio padre" dice il personaggio di Page nel trailer "Non torno a casa da quasi quattro anni", prima di confessare di essere consapevole di rappresentare una delusione per loro.

In una sequenza del trailer la madre di Sam, interpretata da Wendy Crewson, ammette:"Penso ancora a te come la mia bambina". Dominic Savage ha scritto e diretto il film, con Page accreditato anche per il suo contributo alla storia e per la co-produzione.

Close to You rappresenta il primo ruolo sul grande schermo di Elliot Page dal 2017. L'attore candidato all'Oscar nel 2020 ha dichiarato di essere transgender, cambiando il proprio nome in Elliot. Page è noto per i suoi lavori in film come Juno, Whip It, Inception e X-Men: Giorni di un futuro passato, oltre alla serie Netflix The Umbrella Academy e un ruolo da doppiatore nella serie animata Ark: The Animated Series.

Nella sua recensione, The Hollywood Reporter, pur criticando la sceneggiatura, giudicata troppo macchinosa, ha elogiato la performance di Elliot Page nel ruolo di Sam, giudicandola estremamente convincente. Nel cast anche Hillary Baack, Peter Outerbridge, Wendy Crewson e Janet Porter.