Elliot Page mostra gli addominali scolpiti in una foto su Instagram

Elliot Page continua ad allenare il suo corpo durante questi mesi estivi. L'ultima foto postata sulle storie Instagram, infatti, mostra i suoi addominali definiti e scolpiti.

Elliot Page aveva già postato una foto simile lo scorso maggio e aveva aggiunto gli hashtag #transjoy e #transbeautiful. Lo scorso dicembre, Elliot Page ha rivelato di essere transgender. L'attore ha condiviso la sua scelta con tutti i suoi follower sui social network.

Dopo il suo coming out, Elliot Page ha concesso la sua prima intervista a Oprah Winfrey. In quell'occasione, l'attore ha dichiarato di aver sempre saputo di essere un maschio e ha definito fortemente tossica la retorica contro la terapia degli ormoni per i minori. Alla domanda su quale sia stata la parte di lui che vede con maggiore gioia, Page ha risposto: "Senza dubbio uscire fuori dalla doccia e guardare l'asciugamano attorno al petto. Ecco, mi piace stare lì, fissarmi e non spaventarmi più".

L'attore ha continuato: "Mi piace toccarmi il petto ed essere finalmente a mio agio con ciò che vedo! Per la prima volta mi vedo con felicità e serenità e piango persino lacrime di gioia!". Il 22 agosto Elliot Page riceverà un premio alla carriera all'Outfest Los Angeles LBGTQ+ Film Festival. La star ha commentato: "Ricevere questo premio mi onora e, allo stesso modo, sono felicissimo all'idea di poter rappresentare la comunità LGBTQ+. Adesso più che mai è importante fare sentire la nostra voce!".