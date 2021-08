Elliot Page sarà onorato all'Outfest Los Angeles LGBTQ Film Festival

Come annunciato in esclusiva da PEOPLE, il 22 agosto prossimo, Elliot Page sarà onorato con l'Annual Achievement Award da parte dell'Outfest Los Angeles LGBTQ Film Festival. Il premio gli sarà consegnato da Kieran Medina, responsabile del Festival annuale dedicato a trans e persone non binarie.

Elliot Page in un photoshoot su Time

Elliot Page ha commentato il premio in questo modo: "Sono onorato all'idea di ricevere un premio del genere e di poter rappresentare la comunità LGBTQ+. Adesso più che mai è importante che questa comunità venga rappresentata e che le nostre storie vengano sempre più proposte al mondo del cinema e della TV".

Damien S. Navarro, direttore esecutivo dell'Outfest, ha commentato in questo modo il premio assegnato a Elliot Page: "Quando proviamo a capire a chi poter assegnare il nostro premio più importante, cerchiamo persone che si siano distinte per meriti autoriali e artistici e individuiamo chi ha rappresentato al meglio la nostra comunità. Non esiste persona più adatta a ricevere questo premio di Elliot Page, il cui coraggio l'ha reso l'essere umano più rappresentativo e amato della sua generazione. Il suo talento e la sua voce sono necessari per condurre le persone nell'ambito della comunità LGBTQ+".

Elliot Page ha fatto coming out come transessuale lo scorso dicembre e ha ringraziato i suoi fan per avergli espresso amore e sostegno in questo lungo percorso intrapreso. Da quel momento in poi, Elliot Page ha rilasciato un'intervista a Oprah Winfrey e ha parlato più volte del suo corpo e della nuova identità. Lo scorso aprile, il protagonista di Juno ha dichiarato: "Ho sempre saputo di essere un maschio, fin da quando ero bambino".

L'attore ha creato e prodotto la serie documentaristica Gaycation per VICELAND, progetto in cui Page e Ian Daniel esplorano la cultura LGBTQ+ in giro per il mondo. In passato, l'Outfest ha premiato personalità quali Todd Haynes, Bill Condon, Kimberly Pierce, John Waters e Angela Robinson. Il Festival si svolgerà dal 13 al 22 agosto.