Luca Argentero e Cristina Marino, terzo figlio in arrivo: "Dobbiamo cambiare auto"

Luca Argentero e Cristina Marino allargano la famiglia: dopo Nina Speranza e Noè Roberto, la coppia aspetta il terzo figlio. L'annuncio è arrivato sui social con una foto al mare.

Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il loro terzo figlio. La coppia ha annunciato la gravidanza sui social, condividendo una fotografia in bianco e nero scattata al mare, accompagnata da una frase della futura mamma e da una battuta dell'attore.

A commento dello scatto, poche parole della futura mamma: "La vita, ancora". Tra i numerosi messaggi di auguri arrivati sotto al post, non è mancata l'ironia di Argentero, 48 anni, che ha scritto alla moglie: "Amore, dobbiamo cambiare macchina".

La notizia, in realtà, non è arrivata del tutto inaspettata. Nei giorni precedenti alcune fotografie pubblicate sui social avevano già alimentato le indiscrezioni su una possibile gravidanza di Cristina Marino. Ora la coppia ha scelto di confermare direttamente la dolce attesa.

Luca Argentero e Cristina Marino: la famiglia si allarga

Argentero e Marino sono già genitori di Nina Speranza, nata nel maggio 2020, e di Noè Roberto, arrivato nel febbraio 2023. Il terzo figlio sarà dunque il nuovo arrivato in una famiglia che negli ultimi anni ha raccontato spesso sui social momenti della propria quotidianità.

I due si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi e si sono sposati nell'estate del 2021 con una cerimonia molto intima nella loro villa di Città della Pieve, in provincia di Perugia, dove vivono da tempo.

Sul fronte professionale, Luca Argentero dovrebbe tornare sul piccolo schermo nell'autunno 2026 con la quarta stagione del medical drama Doc - Nelle tue mani. Inizialmente annunciata per il 24 settembre, la serie potrebbe però slittare ai primi di ottobre, stando agli ultimi aggiornamenti sui palinsesti. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha annunciato che Luca Argentero dopo queste episodi dirà addio al personaggio di Andrea Fanti.

L'attore è inoltre protagonista di Avvocato Ligas, serie Sky ispirata al romanzo Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris. La fiction, arrivata sul piccolo schermo a marzo, è già stata rinnovata per una seconda e una terza stagione.