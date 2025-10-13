The Odyssey, Elliot Page entusiasta della reunion con Christopher Nolan: "Stavolta mi sentivo me stesso"

La star di Inception è tornata a essere diretta da Nolan nel suo epico viaggio omerico e stavolta si è sentita più a suo agio nei propri panni.

A 15 anni di distanza da Inception, Elliot Page è tornato a collaborare con Christopher Nolan per la sua nuova fatica, l'attesissimo The Odyssey, che arriverà nei cinema nel luglio 2026. Grande eccitazione per l'attore, che stavolta si è sentito molto più a suo agio dopo la transizione.

"Ero così emozionato di essere stato scelto per The Odyssey e di essere stato invitato a tornare a lavorare con lui", ha detto Page durante il panel del New York Comic-Con dedicato a X-Men: Giorni di un futuro passato. "Mi è piaciuto molto lavorare con lui in Inception. Ero entusiasta e felice, ho incontrato Chris e ho parlatocon lui del mio ruolo, poi mi sono seduto in una stanza e ho letto la sceneggiatura. È stato un vero piacere tornare."

L'attore ha poi aggiunto: "Tornare adesso, come puoi immaginare, sentendosi più a proprio agio nei propri panni rende questo tipo di progetti più piacevoli. Rivivere un'esperienza alla Chris Nolan ha significato molto per me, egoisticamente."

Un'immagine di Elliot Page

The Odyssey: il film più atteso del nuovo anno

E il pubblico non vede l'ora di godere della visione di The Odyssey, la migliore sceneggiatura mai letta secondo Tom Holland.

Al centro della storia, ispirata all'epopea omerica, l'avventura di Ulisse (Matt Damon), re di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Durante il percorso, il protagonista affronterà il ciclope Polifemo, le Sirene, la ninfa Calipso e la strega Circe negli oceani insidiosi che lo separano dalla sua isola natale e dalla moglie Penelope, impegnata a disfare ogni notte lo strascico nuziale che tesse nel caso in cui uno dei pretendenti che hanno preso possesso della sua casa finisca per sposarla se il marito non torna. La sua memoria è custodita anche dal figlio Telemaco (Tom Holland). La storia include anche divinità come Atena, Poseidone e Zeus.

Interpretato da Matt Damon nei panni del Re di Itaca a fianco di Tom Holland (Telemaco), Charlize Theron (Circe), Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway (Penelope), Elliot Page e Lupita Nyong'o, The Odyssey è stato girato in varie location italiane, oltre che in Grecia e Marocco.