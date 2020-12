Elliot Page, sua moglie commenta il coming out: "La tua esistenza è un dono"

Emma Portner ha espresso tutto il proprio sostegno nei confronti di Elliot Page, con cui è sposata dal 2018, dopo il coming out dell'attore come transgender.

Emma Portner, moglie di Elliot Page, ha condiviso un post sui social attraverso cui ha commentato il coming out dell'attore che nelle scorse ore ha dichiarato al mondo di essere transgender.

Nella giornata di ieri è rimbalzata su tutti i siti e sui social la notizia del coming out di Elliot Page che ha scelto i propri canali pubblici per condividere una lunga lettera a cuore aperto, nella quale si è detto soprattutto fortunato per la possibilità di essere completamente se stesso. Come prevedibile, la notizia del suo coming out ha fatto subito il giro del mondo, divenendo oggetto di migliaia di discussioni e scatenando un lungo fiume di commenti da parte di gente comune e personalità dello spettacolo. Persino i profili ufficiali di The Umbrella Academy e Netflix hanno commentato l'annuncio di Elliot Page in maniera calorosa.

Non poteva però mancare il commento di Emma Portner, moglie di Elliot Page, che ha condiviso il messaggio dell'attore su Instagram ed ha aggiunto come didascalia: "Sono così orgogliosa di Elliot. Le persone trans, queer e non binarie sono un dono per questo mondo". Portner ha quindi aggiunto: "Chiedo anche pazienza e privacy, ma anche unione nel fervido sostegno della vita trans ogni singolo giorno. L'esistenza di Elliot è un dono in sé e per sé. Splendi dolce E. Ti amo così tanto". Insomma, parole con cui la donna esprime tutto il proprio sostegno nei confronti di Page, sottolineando come in questo momento l'interprete di Junoabbia anche bisogno di "sensibilità" da parte degli altri. Anche lo stesso Page, nel messaggio che ieri è divenuto virale, ha scritto: "La mia gioia è reale, ma è anche fragile. La verità è che, nonostante mi senta profondamente felice in questo momento e sappia quanti privilegi ho, ho anche paura. Ho paura dell'invasività, dell'odio, delle battute e della violenza".

Ricordiamo che Elliot Page è sposato con la ballerina professionista Emma Portner dal 2018. All'epoca la coppia annunciò la loro unione sui social: Page condivise una foto delle loro mani con le fedi nuziali, scrivendo "Non riesco a credere di poter chiamare questa donna straordinaria mia moglie".

Nelle scorse ore anche GLAAD, l'organizzazione no-profit di attivismo LGBT, finalizzata nel promuovere e garantire un'accurata rappresentazione delle persone LGBTQ+, ha commentato il coming out di Elliot Page, scrivendo: "Elliot ci ha dato personaggi fantastici sullo schermo ed è stato un sostenitore diretto di tutte le persone LGBTQ. Elliot sarà ora un'ispirazione per innumerevoli persone trans e non binarie. Lo celebriamo. Tutte le persone trans meritano di essere accettate".