The Umbrella Academy e Netflix a Elliot Page: “Non vediamo l’ora di vederti nella stagione 3"

Gli account Twitter di Netflix e della serie The Umbrella Academy hanno risposto con entusiasmo al coming out di Elliot Page.

The Umbrella Academy 2: i protagonisti nella seconda stagione

Gli account Twitter di Netflix e della serie The Umbrella Academy hanno risposto con entusiasmo al coming out di Elliot Page, che ha pubblicamente dichiarato di essere transgender. L'account dello show, una storia di supereroi basata sull'omonimo fumetto della Dark Horse Comics, ha commentato "Siamo così fieri del nostro supereroe! Ti amiamo, Elliot!". Quello di Netflix ha ribadito lo stesso sentimento, aggiungendo "Non vediamo l'ora di assistere al tuo ritorno nella stagione 3!". Alcuni fan dello show hanno già chiesto se questo aspetto sarà parte integrante del personaggio di Vanya Hargreaves, che finora è stato identificato come femminile. Le riprese della terza stagione dovrebbero iniziare a febbraio e concludersi ad agosto, quindi è molto probabile che gli episodi non saranno disponibili su Netflix prima dell'inizio del 2022, dati i tempi di post-produzione per le prime due annate (circa otto mesi).

The Umbrella Academy: Ellen Page in una scena

Elliot Page fa parte del cast principale di The Umbrella Academy sin dall'inizio, nei panni di uno dei sette fratelli Hargreaves, figli adottivi di un aristocratico eccentrico che li ha preparati dall'infanzia in vista di un eventi apocalittico. La seconda stagione è ambientata negli anni Sessanta, dove i protagonisti si ritrovano scaraventati dopo aver causato inavvertitamente la fine del mondo e devono sventare un nuovo cataclisma, le cui conseguenze saranno evidenti nella già annunciata terza stagione, attualmente in pre-produzione. Il lavoro di Page nella serie gli è valso una candidatura ai Saturn Awards, prestigioso riconoscimento assegnato al cinema e alla televisione di genere, come miglior non protagonista in una produzione per lo streaming, nel 2019.

Elliot Page: le reazioni sui social da Miley Cyrus a James Gunn

Altre celebrità che hanno reagito positivamente all'annuncio di Page sono il cineasta James Gunn, le attrici Kat Dennings, Patricia Arquette e Alyssa Milano, il direttore del doppiaggio Sam Riegel e la Sony, per la quale l'attore ha partecipato al videogioco Beyond: Two Souls nel 2013.