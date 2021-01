Elliot Page divorzia da sua moglie Emma Portner: "Una decisione difficile"

Elliot Page ha chiesto il divorzio da sua moglie Emma Portner: 'Una decisione difficile' che arriva a poco più di un mese dal coming out dell'attore di The Umbrella Academy.

Elliot Page ha chiesto ufficialmente il divorzio da sua moglie Emma Portner. Una decisione che è stata confermata dalla coppia al magazine ET e che arriva a poco più di un mese dal coming out, da parte dell'attore di The Umbrella Academy, che si era definito transgender.

Elliot Page e sua moglie Emma Portner

In un comunicato ufficiale congiunto affidato a ET, Elliot Page ed Emma Portner hanno confermato il divorzio, spiegando di essersi separati la scorsa estate. "Dopo molte riflessioni e attente valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare, in seguito alla separazione della scorsa estate. Abbiamo il massimo rispetto reciproco e restiamo amici."

Elliot Page e sua moglie Emma Portner si erano sposati in segreto a gennaio 2018, confermando le nozze con una serie di post su Instagram. "Non riesco a credere di poter chiamare moglie questa donna straordinaria" - aveva detto Page in uno dei post, taggando Portner.

A dicembre 2020, quando Emma ed Elliot si erano separati ormai da mesi, Portner aveva comunque espresso tutto il suo sostegno nei confronti del marito, che aveva appena fatto coming out in quanto transgender, annunciando pubblicamente il suo nuovo nome. Portner aveva anche lasciato un commento sotto il post di Page, dicendogli "Ti amo" e aveva chiesto che venisse rispettata la loro privacy in questo momento così particolare.

Il coming out di Elliot Page è stato accolto in maniera positiva dai fan come dai colleghi attori, tra cui anche Ian McKellen, che tra l'altro si era detto dispiaciuto per non aver saputo cogliere il disagio di Elliot prima del coming out.